富士通将推出新款空调：可在零下25度正常运行

自从世界上有了空调，无论是酷热难挡的夏天还是寒风阵阵的冬天，我们的日子就变得好过很多。但对于一些比较严寒的地方，到了冬天，并不是所有空调都能正常启动的。近日，富士通将推出可以在寒冷地区正常运行的空调——Noclear DN系列空调。

据了解，富士通这个Noclear DN系列空调带有内置的室外机防冻加热器，可以在零下25度的外部温度下进行加热操作。其通过加热功能可以达到40度的足部温度，该功能可以在制热操作过程中以最大55度的速度吹出热空气，而大功率操作功能则即使在外界温度为零下15度时也可以使房间快速舒适。

此外，该系列空调还配备了满足寒冷地区需求的加热功能，例如10度加热，该功能在外出或晚上进行弱加热，以防止室温下降太多。考虑到空调内部的清洁问题，该空调可利用在冷却和除湿过程中产生的水，使用“亲水热交换器”来漂浮和洗去污垢。它还具有“热交换器热灭菌”功能，该功能可通过将热交换器中残留的水加热到55度或更高并将其制成热水来去除霉菌和细菌。

同时，Noclear DN系列空调内置无线适配器，可以远程操控空调，语音操作等。同一系列的室内机具有紧凑的设计，高度为250mm，宽度为777mm，可以安装在有限的空间内。尽管它很紧凑，但它可以提供长达10米的温暖空气，并且侧面和侧面的气流向左和向右延伸达170度。

Noclear DN系列空调将推出AS-DN22K、AS-DN25K、AS-DN28K2、AS-DN40K2以及AS-DN56K2五个型号，价格从18万日元到24万日元不等，约合人民币11732元到15642元。