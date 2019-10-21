内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

魅族16T字谜又来了，高通官方证实搭载骁龙855

2019-10-21 12:47:03来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月21日消息 魅族16T“大屏娱乐旗舰”将于10月23日在北京正式发布，近日官方不停在微博为该机预热，今天早些时候魅族又放出了让大家猜字谜的海报。

此次魅族放出的四个字母是“XCPP”，据网友猜测，答案很可能是“心潮澎湃”，其中“心”自然是指该机搭载的处理器，此前，安兔兔曾爆料魅族16T的跑分信息，采用高通骁龙855旗舰处理器。而今天@Qualcomm中国 在微博上回应了魅族16T的倒计时海报，更是实锤新机采用骁龙855处理器。

几天前魅族就开始了发布会的倒计时预热，字谜分别是“DYKG”“SQRY”“SLQJ”，并于当天下午2点公布字谜答案，答案分别是“大有可观”、“身轻如燕”、“身临其境”，分别暗示该机拥有大屏幕、轻薄机身和mEngine、双扬声器。

此前魅族16T手机已经通过了工信部认证。信息显示这款手机有蓝黑、绿色、橙红三种颜色，手机尺寸为159.63×78.2×8.3mm，手机重量为183g。在屏幕方面，尺寸为6.5英寸，分辨率为2232×1080，电池容量为4400mAh。

魅族16T“大屏娱乐旗舰”将于10月23日在北京正式亮相，同时魅族还会发布四款配件，感兴趣的小伙伴可以关注一下。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：魅族16T

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有