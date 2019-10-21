魅族16T字谜又来了，高通官方证实搭载骁龙855

IT之家10月21日消息 魅族16T“大屏娱乐旗舰”将于10月23日在北京正式发布，近日官方不停在微博为该机预热，今天早些时候魅族又放出了让大家猜字谜的海报。

此次魅族放出的四个字母是“XCPP”，据网友猜测，答案很可能是“心潮澎湃”，其中“心”自然是指该机搭载的处理器，此前，安兔兔曾爆料魅族16T的跑分信息，采用高通骁龙855旗舰处理器。而今天@Qualcomm中国 在微博上回应了魅族16T的倒计时海报，更是实锤新机采用骁龙855处理器。

几天前魅族就开始了发布会的倒计时预热，字谜分别是“DYKG”“SQRY”“SLQJ”，并于当天下午2点公布字谜答案，答案分别是“大有可观”、“身轻如燕”、“身临其境”，分别暗示该机拥有大屏幕、轻薄机身和mEngine、双扬声器。

此前魅族16T手机已经通过了工信部认证。信息显示这款手机有蓝黑、绿色、橙红三种颜色，手机尺寸为159.63×78.2×8.3mm，手机重量为183g。在屏幕方面，尺寸为6.5英寸，分辨率为2232×1080，电池容量为4400mAh。

魅族16T“大屏娱乐旗舰”将于10月23日在北京正式亮相，同时魅族还会发布四款配件，感兴趣的小伙伴可以关注一下。