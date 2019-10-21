快看漫画陈安妮：中国的青年人越来越有文化自信

10月21日上午消息，第六届世界互联网大会于10月20日-22日在浙江乌镇召开，本次大会以“智能互联开放合作——携手共建网络空间命运共同体”为主题。快看漫画创始人、首席执行官陈安妮出席“网络文化与青年分论坛”并发表演讲，论述了中国动漫将会怎样发展的相关议题。

陈安妮在演讲中称，小时候一直有一个疑问，就是为什么中国没有属于自己的动漫，为什么我们只能够看美国和日本的动漫。这个问题也给她带来鼓舞，也成为了今天能够站在现在现场以及创办快看漫画的重要力量。

陈安妮分享道，不管是在美国还是在日本，还是在韩国，其实它都扮演着非常重要的角色，以漫威作品为典型代表，它其实已经创造几十亿美金收入。从2013-2020年，可以发现整个动漫产业产值目前发生着翻倍变化。第三方报告，在中国泛二次元用户已达到3.5亿规模。

陈安妮称，现在一个很重要的现象，就是中国的青年人越来越有文化自信。而在第三方青年调查里面，越来越多人喜欢中国原创的漫画，有21.15%的青年认为国漫是他们第一优先选择的作品。国产动漫作品在知名度排行里排前列，我们非常欣喜地看到青年人对自己原创的漫画非常认可和喜欢。

以下为陈安妮发言实录（来源：国际在线）：

各位领导、各位嘉宾，大家上午好！

我是快看漫画创始人陈安妮，我算在场年轻的创业者，所以感觉非常紧张。上午听到漫威和宝可梦的商务负责人的演讲，我心情感到非常激动。因为我是90后，我从小就深受漫威超级英雄影响，看着日本动漫人物长大，从中感受到很多正能量。但小时候一直有一个疑问，就是为什么中国没有属于自己的动漫，为什么我们只能够看美国和日本的动漫。当然，它给我真的带来非常大的鼓舞，也成为了今天我能够站在现在现场以及创办快看漫画的重要力量。所以我今天想要在现场谈论的是，关于中国动漫将会怎样发展。

其实在动漫领域，今天不管是全球的还是中国的，动漫已经摆脱小众的地位，成为全球非常重要和主流的文化产业。不管是在美国还是在日本，还是在韩国，其实它都扮演着非常重要的角色，以漫威作品为典型代表，它其实已经创造几十亿美金收入。以日本的航海王为代表，也创造亿元收入。所以在全球动漫也是非常重要的产业，也影响着全球范围内的年轻人。

因为我深受动漫人物鼓舞长大，小时候我一直希望有一天也可以有中国人创造的动漫形象和动漫人物感染中国一代，甚至能够把中国文化带到全世界，让全世界人感受到中国文化和中国故事。

幸运的是这几年中国动漫发展非常快，从2013-2020年，可以发现整个动漫产业产值目前发生着翻倍变化。第三方报告，在中国泛二次元用户已达到3.5亿规模。

快看也是在蓬勃发展的动漫里面产生出来。我们在2014年上线一款App快看漫画，是我在大学毕业创办的。那年我才22岁。今天我27岁，2014年创办到现在四年左右，快看漫画拥有2亿用户，所以我们影响中国2亿青年，我们希望通过中国故事的方式来影响更多的年轻人，让他们有正向的力量。

快看公司的使命，是给世界带来感动和快乐。我们的故事创作不仅仅是面向中国的青年，其实还面向世界的青年，我希望能够通过这样的方式，先给中国的孩子们带来感动和快乐，然后下一步是能够带着中国的文化，让世界的孩子们也能感受到中国的精神。

今天的主题是青年的文化，我想说的是在中国动漫领域，其实已经可以发现一个很重要的现象，就是中国的青年人越来越有文化自信。在创办快看之前，其实我非常担心一件事情，就是中国的青年会不会觉得国漫不好，觉得只看美国和日本的漫画，而对中国的漫画不在乎或者觉得中国的漫画不好、不认可。但是在这四年发展里面，我们欣喜地看到在第三方青年调查里面，越来越多人喜欢中国原创的漫画，有21.15%的青年认为国漫是他们第一优先选择的作品。国产动漫作品在知名度排行里排前列，我们非常欣喜地看到青年人对自己原创的漫画非常认可和喜欢。

在今年发生了一件比较重要的事情，就是电影《哪吒》以49.7亿票房登上中国影史第二。《哪吒》团队是非常棒的团队，他们用四年时间坚持默默做内容的精神，会在未来越来越受到市场的褒扬，他们能够弘扬正能量的价值观，能够实实在在给人们带来内心的力量。

在去年，快看漫画上了一部电影，也获得了3.7亿票房。我们今年和团中央合作的两部漫画作品，也获得了金龙奖中国动漫大奖，一部是《镜诰卿年》，一部是《起飞》，我们发现现在年轻人对故事的接受程度和喜欢程度比我们想象中高非常多。

我希望在接下来能够按照习近平总书记要求，在中国的漫画里面传递中国的文化和中国的精神，也希望能够在接下来，快看能始终秉承给新一代年轻人正能量和快乐与感动的使命，能够跟着这一群新的年轻人一起共创美好的未来，谢谢！