《风之旅人》设计师陈星汉：在游戏制作中应用正面鼓励玩家

10月21日上午消息，第六届世界互联网大会于10月20日-22日在浙江乌镇召开，本次大会以“智能互联开放合作——携手共建网络空间命运共同体”为主题。Thatgamecompany创始人、游戏设计师陈星汉出席“网络文化与青年分论坛”并发表演讲。

陈星汉表示，娱乐是为大家服务的一种情感食粮。

▲Thatgamecompany创始人、游戏设计师陈星汉

他表示，作为一个游戏制作者，应该提醒社会不止是对游戏行业，甚至是对玩家的社会责任感。在开发游戏的时候，应该考虑怎么样能够创作新的内容、提供新的情感，去吸引原来不被游戏所提起兴趣的观众的兴趣。同时在创造游戏的过程中，要想怎么样能够为游戏观众提供更加正面的社会价值和世界观，去重新考虑玩家和玩家之间的关系除了竞争和冲突之外，还有没有其他更加细腻、成熟的关系。

他补充道，今天很多的游戏利用人性的弱点和阴暗面让玩家沉迷、让玩家付费，而我们应该想的是怎么样在制作游戏中，让玩家用更多的光明点和其他的玩家互动。当我们用人性正面鼓励游戏社区，鼓励玩家友谊和创造的时候，玩家更乐于在游戏中表达他们对互相、对朋友甚至对祖国的热爱。

以下为陈星汉发言实录（来源：国际在线）：

我们的公司叫做Thatgamecompany，是一家游戏公司，致力于制作非常高品质的针对全球玩家的电子游戏。在我们的游戏中，我们通过游戏，将所有的玩家联系到一起，同时为他们提供正面的情感体验。

13年4个脚印，我们不求量，但求质。用打造艺术品的匠心来将娱乐的元素用艺术的语言进行诠释，用生活的哲理进行升华，使用户能够体验到数码技术同样能够传递充满人性的温暖和积极的力量，而不只是单调和庸俗的感官刺激。我们的故事从《云》开始，我们用云给玩家一个蕴含童真的梦幻之旅；我们接下来在《花》当中努力展现都市和自然的和谐，探寻生命力如何在生活和自然之间获得平衡；之后我们通过《旅途》浓缩生老病死的人生旅程，让玩家了解生与死；现在我们通过《sky光遇》让大家明白，每一个人都可以遇到更好的自己。我们一直通过娱乐的形式来引领玩家去找寻自己心灵的澄净并唤醒爱与信仰的力量最后获得情感的疗愈。

我今天想讲的是，娱乐是为大家服务的一种情感食粮。人饿了要吃东西，渴了要喝水，但人对不同的情感也有不同的需求。在电影这样一个非常成熟的娱乐行业，我们把情感分成不同的市场，但是当我们看待游戏的时候会发现，其实游戏到今天40年，只占据了人性情感不到40%的区域。

作为一个游戏制作者，我觉得我们应该提醒社会不止是对游戏行业，甚至是对玩家的社会责任感。我们在开发游戏的时候，应该考虑怎么样能够创作新的内容、提供新的情感，去吸引原来不被游戏所提起兴趣的观众的兴趣。同时在创造游戏的过程中，我们要想怎么样能够为游戏观众提供更加正面的社会价值和世界观，改变现在西方甚至是在中国游戏主角往往是和暴力相关的普遍现象，去重新考虑玩家和玩家之间的关系除了竞争和冲突之外，还有没有其他更加细腻、成熟的关系。今天普遍的家长都会认为，游戏是让孩子和家长分割的一种媒体，我们应该考虑游戏不应该是将男女老幼分开的媒体，而是说怎么样可以通过游戏，让成年人和孩子像在迪斯尼电影或者公园里一样，能够老少皆宜，让一家人走得更近。

同时，在制作游戏的过程中，作为一个设计师，你的每一个设计都会让玩家发挥出人性中的不同的一面。而在我们做游戏设计时，我们应该考虑怎么样能够让玩家发现人性的闪光点。

今天很多的游戏利用人性的弱点和阴暗面让玩家沉迷、让玩家付费，而我们应该想的是怎么样在制作游戏中，让玩家用更多的光明点和其他的玩家互动。

今天很多的游戏包括我们公司的游戏都已经出现在当代艺术博物馆的各种画廊，游戏已经被提升到艺术的高度。而我希望游戏制作人在制作游戏中，他们想的是怎么样通过游戏去表达人性的哲学。

我们在制作艺术游戏过程中，为了让更多以前不玩游戏的玩家体会游戏的乐趣，将游戏做得非常简单，在不经意间有残疾、智力障碍的孩子也可以玩我们的游戏。我们在制作《旅途》过程中强调的是游戏中故事的情感曲线、人生的起伏去打动别人，同时也能够让玩家体会人生的美丽。在不经意间，我们感动了一个15岁的少女，她在14岁的时候父亲以后癌症晚期去世了，而当她再重新玩起《旅途》这款游戏时，她意识到她的父亲去了一个美丽的地方，也从她失去父亲的悲哀中走出来。

我们制作的《光遇》，因为它讲的是人和人之间同情心和友谊以及对别人的付出，一位67岁的孤单的老奶奶，在游戏中遇到来自世界的其他玩家，跟玩家一起找到她自己心中磨灭多年的对他人的爱以及奉献。

当我们用人性正面鼓励游戏社区，鼓励玩家友谊和创造的时候，玩家更乐于在游戏中表达他们对互相、对朋友甚至对祖国的热爱。

所以在最后，我想让大家看一个视频，这是在微博上找到的国庆时候玩家用《光遇》创作的一首《我和我的祖国》。这个游戏里面有乐器，所以玩家可以自己表演。这是一个在线游戏，所以别的在场玩家也可以听见你的表达。谢谢大家！