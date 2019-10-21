19小时刷爆纽约悉尼直飞，澳航帮你躺着刷过半球航线

你在飞机上最久待过多长时间？

最近澳洲航空完成了一次从美国纽约到澳大利亚悉尼的飞行任务，经历了19小时16分钟的飞行后航班成功降落在悉尼机场，而这也成为了澳大利亚航空完成的最长航线飞行。

本次执飞的这段超长航线算是澳航“日出计划”（Prohject Sunrise）中的一部分，澳航希望通过这一计划实现澳洲与纽约、伦敦等城市的直通航线，澳航认为这样的飞行方式可以提高飞行效率，降低维护成本，同时给澳航带来更高收益。

当然超远程航线对于机组和旅客都算是一件多少有些精神污染的事儿，为了提高乘坐舒适性，澳航在本次纽约-悉尼直飞航线中选用了加长型宽体中远程客机波音787-9，不过由于是试飞，本次飞行过程中机载人数只有49人。而虽然使用了787机型，但澳航还是会通过减少座位的方式来提供舒适的乘坐空间，同时还会改造出一片运动区域来帮助久坐的乘客舒展筋骨。在飞行过程中，航班会提供高碳水飞机餐来维持乘客精神状态，同时在悉尼时间的夜晚时间调暗舱内灯光，并且对乘客发送睡眠建议，澳洲航空认为这样可以有效的帮助乘客在到达目的地前就解决“倒时差”问题。

同时为了执飞如此的超远程航线，“日出计划”单一航班中会搭载4名飞行员进行轮流驾驶，同时他们还会佩戴用来监测身体状态以及精神状态的感应装置，其他机组服务人员除了会采用倒班制度外，也将会配合能量饮料以及咖啡因饮料来坚持工作。

本次澳航从纽约飞往悉尼的航线整整飞了1.6万公里，如果最终成功实现商业运营，它将取代之前纽约飞往新加坡的航线（全长1.53万公里），成为世界上最长的商业运营航线。而在本次试飞后，澳航还将在接下来的时间里进行最少3次试飞，用来监测机组成员的工作状态，同时配合一定试乘人员来收集乘坐体验反馈。而在这条航线之后，澳航“日出计划”还将会实验更多超远程航线的直飞运营，如果一切顺利，我们大概在2年内就能坐在飞机上直飞半球旅途了！