51信用卡遭警方突击调查，公司CFO回应：经营一切正常

10月21日消息，今日有媒体报道称，浙江本地警方突击进入51信用卡在西溪的办公大楼，具体原因不明。

对此，51信用卡CFO赵轲向新浪财经，公司目前经营一切正常，正在了解具体情况。不清楚被警方带走的人员是否为公司员工，后续将发布正式公告。赵轲还表示，“你能给我打通电话，说明我们还是正常的。”

今日午盘，51信用卡跌幅扩大，截至记者发稿时间，股价跌幅已达31.73%，报1.85港元，总市值22.1亿港元。