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51信用卡在港交所暂停交易，停牌前跌幅达34.32%

2019-10-21 14:01:37来源：新浪科技作者：-责编：孤城评论：

10月21日下午消息，51信用卡在港交所暂停交易，停牌前跌幅达34.32%。

据第一消费金融爆料，51信用卡有浙江本地警方介入。有消息显示，有一百多名警察冲进51信用卡在西溪的办公大楼。

一位51信用卡风控部门人士向媒体证实，的确有警察正在公司进行调查。该人士进一步透露，警方已经其他几个楼层调查很久了。

据一位当地互金企业高管称，调查或与近期对爬虫业务的整治行动有关，这一消息目前尚未得到进一步证实。

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关键词：51信用卡股价

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