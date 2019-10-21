赵明乌镇宣布，荣耀V30 5G手机下月推出

网易科技讯10月21日消息，第六届世界互联网大会在乌镇召开。荣耀总裁赵明发表了以“5G时代青年拖着世界往前走”为主题的演讲，他表示，“5G时代，年轻人应该拖着世界往前走。”

赵明表示，5G将开启一个百万亿级大市场，这给中国青年的创新创业带来空前的想象空间。面对大时代下的大机遇，荣耀愿意成为新青年创新创业的助推者，一起探索5G技术的无限可能。

在演讲过程中，赵明透露，荣耀首款5G手机荣耀V30将于下个月发布，这是一款真正的全国通、全网通5G手机，同时支持NSA和SA。他提到，荣耀V30不止是一款手机，而是一个年轻人全场景智慧生活的中心，可以让年轻人提前体验更多未来创新场景。

对于刚开启的5G时代，荣耀总裁赵明表示，虽然目前可以重构我们生活形态的应用尚未出现，但是5G时代的杀手级应用离不开两大关键技术，超级算力和超级联接。

“这将开启一个百万亿元级的大市场。从基础设施、网络设备到终端应用……用5G加持和赋能的产业方方面面会受到影响。”赵明表示。

据了解，华为作为全球5G技术领先者，截至目前拥有2500多项5G基本专利，占比达到20%。华为是目前业界唯一能够提供5G端到端产品与解决方案的厂商。