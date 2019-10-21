内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

赵明乌镇宣布，荣耀V30 5G手机下月推出

2019-10-21 14:08:40来源：网易科技作者：一橙责编：沧海评论：

网易科技讯10月21日消息，第六届世界互联网大会在乌镇召开。荣耀总裁赵明发表了以“5G时代青年拖着世界往前走”为主题的演讲，他表示，“5G时代，年轻人应该拖着世界往前走。”

赵明表示，5G将开启一个百万亿级大市场，这给中国青年的创新创业带来空前的想象空间。面对大时代下的大机遇，荣耀愿意成为新青年创新创业的助推者，一起探索5G技术的无限可能。

在演讲过程中，赵明透露，荣耀首款5G手机荣耀V30将于下个月发布，这是一款真正的全国通、全网通5G手机，同时支持NSA和SA。他提到，荣耀V30不止是一款手机，而是一个年轻人全场景智慧生活的中心，可以让年轻人提前体验更多未来创新场景。

对于刚开启的5G时代，荣耀总裁赵明表示，虽然目前可以重构我们生活形态的应用尚未出现，但是5G时代的杀手级应用离不开两大关键技术，超级算力和超级联接。

“这将开启一个百万亿元级的大市场。从基础设施、网络设备到终端应用……用5G加持和赋能的产业方方面面会受到影响。”赵明表示。

据了解，华为作为全球5G技术领先者，截至目前拥有2500多项5G基本专利，占比达到20%。华为是目前业界唯一能够提供5G端到端产品与解决方案的厂商。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：赵明荣耀V30

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有