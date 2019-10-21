新加坡计划明年5G发牌，要求运营商必须部署SA网络

据Light Reading报道，新加坡政府已经开始邀请各方竞标5G牌照，目标是在明年下半年开始推出5G网络。

正如今年早些时候启动行业咨询时所承诺的那样，新加坡监管机构IMDA将在2020年年中之前向两家运营商发放牌照，从而开始建设覆盖全国的3.5GHz网络。

不过，经过5个月的磋商，IMDA似乎已经屈服于行业游说，将为本地化部署提供更多的牌照。

但是，该国并未放弃向SA 5G快速转型的要求。

IMDA上周四表示，新加坡希望成为全球首批部署SA 5G的国家之一。

获得牌照的运营商必须承诺，到2022年底前在新加坡至少一半的地区提供成熟的5G SA功能。

“只有SA 5G网络才有能力支持和提供成熟的5G功能，例如网络切片、超可靠的低延迟通信和大规模机器通信。”IMDA表示。

相比之下，“利用现有4G网络”的NSA网络，只能提供更高的速度。

IMDA表示，获得国家5G牌照的两个公司将分别被授予3.5GHz的100MHz频谱以及毫米波频段的800MHz频谱。

该监管机构指出，只颁发两张牌照，是因为有限的可用频谱将不能支持两个以上的网络来“充分发挥5G的潜力”。

为了实现零售竞争，这两个获得牌照的公司需要将其5G网络能力批发给其他运营商和虚拟运营商。

获得牌照的公司，需要在两年内实现至少50%的室外SA覆盖率，并争取到2020年底实现全国范围内的覆盖。

IMDA在一份背景文件中表示：“计划中的网络架构将能够支持需要eMBB经验、uRLLC、mMTC以及网络切片等其他成熟5G功能的5G用例。”

该监管机构表示，在3.5GHz频段，单个100MHz带宽的频谱拍卖底价为5500万新元（约4030万美元）。该国不会对26MHz和28MHz频段收取拍卖费用。

新加坡四家运营商--新加坡电信（Singtel）、StarHub、M1和TPG都被邀请参与5G牌照拍卖，政府将根据频谱竞拍价格和网络部署计划综合考虑最终的发牌结果。

未能获得5G国家牌照的两家运营商将会被分配两段800MHz的毫米波频谱。

IMDA表示，由于毫米波独立设备的路线图尚未成熟，政府将允许运营商可以在这些频段选择进行SA或NSA部署来作为临时措施。但是，选择NSA的运营商必须在“生态系统就绪的24个月内”进行SA 5G部署。

为了避免来自3.5GHz频段卫星广播公司的干扰（这是东南亚地区普遍存在的头疼问题），IMDA表示已经开始转移用户，以便从2021年开始释放频谱。