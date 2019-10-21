霍启刚：电子体育应与传统相结合，引导积极正确价值观

新浪科技讯10月21日下午消息，第六届世界互联网大会于浙江乌镇召开。在以“融合·守正·创新”为主题的媒体融合论坛上，亚洲电子体育联合会主席、中国香港体育协会暨奥林匹克委员会副会长霍启刚发表演讲。

他表示，电子体育不应该只是为社会带来经济利益，而是更好的与体育精神相交融，“科技与传统”相结合，“娱乐与交流”并存，“竞技与拼搏”为主思想，来引导积极而正确的价值观，并且通过电子体育媒介将这些正能量注入社会中。

他举例称，有些电竞产品已经很好的将中国古代人物通过现代化的手段表现出来，而参与者可以通过这种形式来更生动的了解他们，了解我们的历史文化。

以下为霍启刚演讲节选（来自人民网）：

亚洲电子体育联合会主席，中国香港体育协会暨奥林匹克委员会副会长霍启刚：体育运动百年不倒，而奥林匹克“更快，更高，更强”的精神也一直传承到现在。我想演变到如今的电子体育不应该只是为社会带来经济利益，而是更好的与体育精神相交融，“科技与传统”相结合，“娱乐与交流”并存，“竞技与拼搏”为主思想，来引导积极而正确的价值观，并且通过电子体育媒介将这些正能量注入社会中。

电子体育在“内容”方面的塑造比“形式”上的专注要丰富的多。比如有些大家所熟悉的电竞产品已经很好的将中国古代人物通过现代化的手段表现出来，而参与者可以通过这种形式来更生动的了解他们，了解我们的历史文化。而这些正面的，能代表一个地方文化的内容更需要我们大小电竞厂商多动脑筋，用更好的形式来通过电竞这个载体来呈现出来。