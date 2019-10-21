华为承认Mate30/Pro缺失GMS是糟糕的：对海外用户而言，谷歌就是谷歌

IT之家10月21日消息 据Financial Times消息，尽管华为表示在无法使用GMS的情况下，可以使用HMS来替代，但是对大多数海外用户而言，谷歌就是谷歌，难以替代，准确的来说短期内是无法替代的，而华为最新发布的Mate30/Pro则是首款被禁用GMS的华为旗舰手机。

华为目前已经证实，美国黑名单的存在正在伤害华为业务，尤其是海外那些需要使用GMS服务的华为用户——更糟糕的是，目前还没有解决方案。无论是HMS的崛起还是硬件层面的全面替换都需要时间，对海外用户而言，最紧急的无疑是GMS的缺失，相比硬件而言，软件及服务的构建所需的时间更长，消费者不一定等得起。

华为公关主管Joy Tan在接受Financial Times采访时也承认了这一点。她表示，“对欧洲及东南亚（华为手机海外业务基本上集中在这些区域）用户而言，Mate30/Pro缺失的GMS无疑是糟糕的。他们早已习惯于谷歌应用及服务，对于那些海外的华为用户而言，最糟糕的是这个问题短期内是无法解决的，对他们而言谷歌就是谷歌。”

对于鸿蒙系统，Joy Tan表示，即便有可能成功，新系统的开发也需要数年时间，“我们必须为这个新系统搭建生态”，尽管数月来人们对鸿蒙寄予厚望，但鸿蒙主要面向于物联网，谷歌开源的Android系统是目前最合适的选择。

禁令的存在受伤害的并不只是华为一家公司，谷歌自身也受到了不小的冲击，失去了华为这个重要的合作伙伴，谷歌加强了与三星合作，以弥补禁令带来的损失。Joy Tan断定，“包括谷歌在内的供应商都在与美政府谈判，我敢肯定。”

谷歌华为都期待北京方面与华盛顿方面的谈判能有助于双方再次合作，就目前而言，这一切还是乌云，尚不见阳光。