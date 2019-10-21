邬贺铨：5G有新增不安全因素但产品总体上是安全的

10月21日下午消息，第六届世界互联网大会于10月20日-22日在浙江乌镇召开，本次大会以“智能互联开放合作——携手共建网络空间命运共同体”为主题，中国工程院院士邬贺铨出席“5G，开创数字经济新时代”论坛并发表《对5G网络应用挑战的认识》演讲。他表示，移动通信发展到今天，5G来了，十年一代，移动通讯的速率不只是十年千倍，而是拓展到了产业互联网和智慧城市应用的方方面面。

邬贺铨称，5G最重要的不只是1秒钟下载电影有多快，而是超高频、大带宽、多连接、低延时给产业带来的巨大空间。5G峰值20Gbps需要工作在毫米波频段，协调方面这存在一定困难。就5G的电磁辐射，他表示，事实上，微波炉的辐射是基站10米内辐射的百倍以上。而靠近基站，基站终端会自动降低发射功能，现在没有证据证明5G和辐射没有关系，但也无法证明5G基站存在什么影响。

他同时也表示，移动通信铁塔存在天面资源、重量、供电能力限制，因此运营商应该逐步部署2G/3G退网，5G未来的业务可以以App的方式作为单元，如果缺乏哪一项业务，可以后续开发。另外，产业数字化需要设备联网，但除新建工厂外很难使用光纤联网，机器人等无法使用有线连接，工业互联网只能使用无线方式。现有的WiFI等先用无线技术因稳定、扩展性、低速率等问题使得其在工业领域利用率仅6%。而5G则可以适应工业互联网要求。

如何看待5G安全问题？邬贺铨表示，尽管5G开放的业务能力与通用的互联网协议带来了新的安全风险，但不能因此断言5G比4G更不安全，因为5G将要在多层次上增加安全防御能力。5G有新增的不安全因素，但5G产品总体上是安全的。

应用方面，邬贺铨认为，5G可以推动AI和IoT发展为AIoT，并使得语音和人脸识别及变脸应用平民化，但也会在隐私层面上引发社会担忧。作为网络新技术的集中体现，5G是十年一代的移动通信技术，但其发展面临频谱资源、站址选择、网络安全的挑战，催生新业态的同时也带来法律适应性等风险，需要在发展中从技术、管理和法制等方面完善与应对。