云米发布5G CPE：支持5G全网通，宣称速度超华为

新浪数码讯10月22日下午，云米在北京举行新品发布会，正式发布了5G VIoT CPE路由器，搭载高通骁龙X55基带芯片，支持5G独立组网和非独立组网两种模式，同时还配备了高通WiFi 6芯片，可以实现5G信号的全屋场景覆盖。

云米科技创始人陈小平首先介绍了云米5G VIoT CPE。它基于高通SDX55 5G芯片，支持SA/NSA双组网，下行速度理论值能够达到3.4Gbps，据云米称高于华为5G CPE Pro的2.33Gbps。

同时，云米的5G VIoT CPE还搭载高通WiFi6芯片，峰值下载速度能够达到3066Mbps，云米宣称高于华为5G CPE Pro的1167Mbps，一部几G的电影几秒下载。

云米5G VIoT CPE还采用了4x4 MIMO 5G天线+6颗WiFi信号放大器的设计，能够实现5G信号在全屋场景的全覆盖。此外，云米5G VIoT CPE还支持一键自动组网、支持256+款IoT设备连接、支持流量定向增强、并支持4G/5G/有线宽带混合组网。

CPE类产品并不是新兴的产品，4G早期的随身WiFi就是类似的产品，将蜂窝网络的信号转化为WiFi信号。随着5G的到来，CPE能够为5G网络解决最关键的问题就是5G网络信号穿透性差。在环境复杂的场景中，这类产品会将5G信号转换为覆盖更广、穿透性更强的WiFi信号或有线传输。