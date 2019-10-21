中国移动杨杰：2020将在全国超340个城市提供5G商用服务

10月21日下午消息，第六届世界互联网大会于10月20日-22日在浙江乌镇召开，本次大会以“智能互联开放合作——携手共建网络空间命运共同体”为主题，中国移动通信集团有限公司董事长杨杰出席“5G，开创数字经济新时代”论坛并发表《推动5G融入百业、服务大众开启数字经济新时代》演讲。

关于中国移动5G+当前的进展情况，杨杰表示，在技术标准方面，中国移动牵头5G SA网络的架构标准制定。网络建设方面，至2019年底，将在50个以上城市提供5G商用服务，建设超过5万个5G基站。生态建设方面，设立5G联合创新中心，合作伙伴超500家；设立5G联创产业基金，首期投入70-100亿元；应用创新方面，将开展100个示范应用。

杨杰在演讲中提到，通用目的的技术发展均经历了由弱变强的两个阶段，从数值计算到人工智能，从1G-4G到5G，都是如此。5G超大带宽，超广连接，超低延时推动着行业的进步，并将引发社会经济的新变化，为其注入新活力。这主要表现在以下三方面：一是突破人与人、车与车、物与物连接的时间、空间现实，提供万物互联的超强连接能力；二是与实体经济深度深度融合，全面加速千行百业网络化、数字化、智能化转型；三是5G和AICDE等技术结合，将充分发挥乘数效应，支撑社会经济发展。

而在这一背景下，中国移动将充分发挥运营商在数字经济发展中的作用，做5G网络建设的主导者、5G融入百业的推动者、5G服务大众的先行者。加快建设一张覆盖全国、技术先进、品质优良、全球领先的5G精品网络；深入垂直行业，按须提供定制服务，助力质量、效率、动力变革；打造丰富多彩的新产品、新服务、新模式、新业态。

此外，杨杰还提到了中国移动“5G+”的下一步计划，他透露，中国移动将全力推进5G发展，力争实现技术、网络、能力、生态、应用方面的“五个领先”。即协同产业各方加强5G基础性技术研究，在5G下一版国际商用标准制定中发挥更大作用；2020年，在全国超340个城市提供5G商用服务，建立质量领先、支撑敏捷、智慧安全的新型网络运营体系；锻造AICDE等关键核心能力，推动其与5G融合创新，打造新一代泛在智能基础设施；推出百家伙伴优选计划，百亿资金腾飞计划，5G联创产业基金总规模扩展至300亿，构建产学研深度融合的创新体系和研发生态。