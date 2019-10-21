《英雄联盟》赛娜背景故事获更新：与卢锡安相爱、与锤石相杀

IT之家10月21日消息 作为一个承载英雄联盟世界观内容的多媒体平台，“英雄联盟宇宙”汇集了所有与英雄联盟世界相关的故事、传说等内容，为玩家打造立体化的内容探索体验。继先前官方公布新英雄“暗影之拥·赛娜”后，英雄联盟宇宙今日也更新了新英雄赛纳的背景故事，一起来看一下吧。

涤魂圣枪

赛娜的光明哨兵之路是从黑暗开始的。一切要从黑雾说起……

赛娜在很小的时候就首次遭遇了黑雾。当远处的蚀魂夜造成的船只残骸飘到她故乡的海滩，残骸中的黑雾便在生命的接触下觉醒。她和她的村庄在随后的灵魂风暴中幸存了下来，全靠当时身在附近的一位哨兵……然而在袭击过后，黑雾就不知为何始终追随着赛娜。

她受到了诅咒，黑雾留下的印记让那恐怖之物无休无止地追赶她，黑暗就像将死的飞蛾扑向生命之火一样向她靠近。她永远都不知道下一次袭击是什么时候——最可怕的是等待袭击的时候，她无时无刻不在担心每个角落的阴影。

那个拯救了赛娜的哨兵名叫乌利亚斯，是一个坏脾气的老兵，他也不理解为什么黑雾会被一个女孩所吸引。但他知道，如果她想活下去，就必须学会反抗。于是，赛娜加入了乌利亚斯所在的光明哨兵组织。这个神圣的教团的源头可以追溯到曾经的福光岛，也就是黑雾发源的地方。她掌握了乌利亚斯给她的圣石手枪，学会了如何将自己的灵魂通入圣光，用实际结果证明了自己是黑暗的劲敌。

虽然与乌利亚斯同行让赛娜感到安心。有赖于他的粗暴指导，让她学会与人保持一把枪的射程距离。如果她让别人靠得太近，他们就会在黑雾来临的时候受到伤害。赛娜永远都不能在一个地方停留太久，她和乌利亚斯发现，凡是收留过他们的人总是无法避免地遭到围攻。最后甚至连乌利亚斯也惨遭杀害，导致赛娜觉得自己可能再也无法让任何人靠近自己。

带着沉重的负担，赛娜出发寻找乌利亚斯在德玛西亚的家人，传达他的讣讯。在那里，她见到了他的儿子，卢锡安。他不依不饶地央求赛娜带他一起进行乌利亚斯的守灵仪式。从见面的第一刻起，她就发现自己很是局促，她不知道自己的心墙能否挡住这样一个顽固，却又满含幽默和爱心的人。随着时间流逝，情况也愈发明朗，卢锡安注定是哨兵的一员，也注定成为赛娜的搭档。

他们共同效力的时间越长，二人之间的纽带也就越深，赛娜意识到心墙的价值并不在于将谁阻隔在外，而是在于让谁迎进怀中。随着卢锡安对赛娜的爱与日俱增，他要解除她诅咒的愿望也越来越强烈。不久，这个愿望就成了他唯一的目标，眼中的光芒与手枪交相辉映。赛娜开始担心，卢锡安眼中曾经的爱，可能只剩下了忧伤。

在搜寻解法的时候，赛娜和卢锡安遭遇了施虐成性的怨灵锤石。可他们距离揭开破败之咒的秘密只有一步之遥，同时也能解答赛娜诅咒的根源，卢锡安拒绝回头……

锤石抛出锁链，而赛娜挡在了那个怨灵和自己丈夫之间。比镰刃更痛的，是看到卢锡安脸上的痛苦。她用最后一口气，尖叫着恳求卢锡安逃跑。

但就在赛娜感受到死亡一击、知道自己已经溃败的时候，她也意识到尚有一抹希望的闪光。她一生都受到黑雾的侵扰，而此刻她将不再害怕——她可以乘着黑雾进入锤石的灯笼，看看里面究竟有什么。

她的诅咒成为她寻求救赎的唯一机会。

随后的多年间，卢锡安一直在设法让自己的爱人获得安息，而赛娜则探索着自己的幽魂监牢。她了解到，自己身上诅咒的源泉是生命。她体内的生命火花比任何人都更明亮——正是那次蚀魂夜后漂来的船骸，让她染上了这种力量。在那个时候，一个强大的不散灵魂触碰了她，交出了它非自然的生命……

是生命让黑雾挥之不去。

她可以利用这种力量，把黑雾抽进自己体内，切断它对灯笼中其他灵魂的掌控。在她解放的那些灵魂里，有曾经的哨兵，掌握着早已失传的知识，包括破败之咒的起源，她诅咒的来源……是爱，创造了这诅咒。

当卢锡安将破损的手枪穿入灯笼，想要结束其中灵魂的折磨时，赛娜一直等待的时机到来了。她逃了出去，身边裹挟着她从其他灵魂中抽取的黑雾。她死了，但同时也活着，因为她的诅咒而活。她手中的圣石火炮，是从殒命的哨兵留下的武器铸造而成，可以介导黑暗和光明的双重力量。

如今赛娜已不再逃避黑雾，她能够理解黑雾中的灵魂正在遭受痛苦。她忍着痛苦，将它们的黑雾抽进她自己体内，让它们获得自由，同时用黑暗击溃黑暗。她可以拥抱死亡，化身成为怨灵，成为敌人的同类，还能使用体内沾染的生命之力，重获新生。

虽然赛娜和卢锡安的爱超越了死亡，但如今他们需要面对她死而复生所带来的后果。赛娜知道他们接下来必须要做的事，那是她在灯笼里得知的秘密。

找到破败的国王，不惜代价阻止他……