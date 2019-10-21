RISC-V基金会董事弗兰斯暗讽ARM：RISC-V不存在地缘政治问题

在2019世界互联网大会——开源芯片论坛上，RISC-V基金会董事会成员、英伟达工程副总裁弗兰斯（Frans Sijstermans）介绍了开源芯片体系RISC-V的前景。

据了解，在智能手机等移动芯片应用领域，ARM架构多年来占据着绝对垄断地位，基于开源技术的RISC-V，近来成为业界关注的焦点，包括ARM的铁杆支持者华为、高通、Google等，纷纷加入了RlSC-V阵营，以分散风险，提升产业话语权。目前，全球已有上百家知名科技公司加入RlSC-V。

弗兰斯介绍，RISC-V主要的贡献不仅仅是新技术，实际上目标之一就是用以前的技术，这样就不会有专利问题。RISC-V实际上给业界提供了一个新的专业模式，每个人都可以用，没有人有所有权，没有人能够控制RISC-V，没有一个国家能控制RISC-V。“有人提到了地缘政治问题，RISC-V就没有地缘政治问题。”

弗兰斯给了华为事件漩涡中的ARM沉重一击：“我们之所以喜欢RISC-V，并不是因为我们不想付ARM的许可费，而是你可以自己控制你的命运。”

弗兰斯直言，关于竞争问题，ARM、英特尔等（垄断的）指令集提供者肯定是不高兴的。但是其它企业肯定愿意有这种竞争，他们希望能从最好的供应商那里购买最好的东西，这对于整个生态系统来说是好事，基本上每个人都希望实现这种垄断，但是竞争往往是最重要的。

“为什么我们要选择RISC-V？从我们的一些目标来看，我们希望有一个新的核心，我们需要更好的控制我们的产品。我们现在还找不到一个能符合我们所有要求的核心，比如说64位是非常小的，我们想要更大一些的，但是我们找不到。我们没有办法，我们只能用64位来支持。”弗兰斯表示。

据了解，ARM主要提供64位指令集，以及32位指令集。其中64位指令集目前只向少数企业授权。业界已有公司吐槽，ARM的授权费过于昂贵。

“我们希望RISC-V取得成功，我们希望它成为一个丰富的生态系统，这样我们就可以顺利的、免费的来获得相关的应用。因为里面将有很多软件，有些是来自开源的，有些是商业化的。”弗兰斯表示，RISC-V有非常好的架构，英伟达还要和其他厂商合作，共同构建RISC-V生态系统。