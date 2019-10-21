阿里平头哥宣布开源MCU设计平台，成国内首家芯片平台开源企业

乌镇互联网大会期间，平头哥宣布开源其低功耗微控制芯片（MCU）设计平台。平台开源代码包括基础硬件代码和配套软件代码两部分，现已公布在GitHub开源社区。

平台面向AIoT时代的定制化芯片设计需求，目标群体包括芯片设计公司、IP供应商、高校及科研院所等。全世界的开发者都能基于该平台设计面向细分领域的定制化芯片，IP供应商可以研发原生于该平台的核心IP，高校和科研院所则可开展芯片相关的教学及科研活动。

平台包含处理器、基础接口IP、操作系统、软件驱动和开发工具等模块，搭载基于RISC-V架构的玄铁902处理器，提供多种IP以及驱动，能让用户快速集成、快速验证，减少基础模块开发成本。后续还将开放更多IP和玄铁处理器。

传统MCU（Micro Controller Unit)又叫单片机、微控制器，是将CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种I/O接口集成于一颗芯片的芯片级计算机。作为嵌入式设备的核心部件，MCU在通信、消费电子、汽车电子、工业控制有广泛应用，是市场需求最大的芯片类型。

AIoT时代，绝大部分IoT设备都需搭载下一代MCU芯片，实现传感、通信、信息处理、计算、下达控制指令等复杂任务。具备AI能力和云端接入能力是下一代MCU芯片与传统MCU芯片最大的不同。

阿里巴巴研究员、平头哥半导体副总裁孟建熠认为，自RISC-V内核开源以来，开源开放成为芯片领域的一种新趋势，它能有效降低芯片设计门槛，通过对接开源生态的资源，推动芯片设计走向定制化，让芯片行业有机会解决AIoT时代应用碎片化问题。