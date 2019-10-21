微博高级副总裁曹增辉：公益是微博非常重要的属性

新浪科技讯10月21日下午消息，第六届世界互联网大会于浙江乌镇召开。在互联网公益慈善论坛上，中国青少年新媒体协会副会长，微博高级副总裁、总编辑曹增辉发言，谈到微博在互联网公益中发挥的作用。

曹增辉表示，微博作为社交媒体平台，公益是非常重要的属性。“今年微博10年，其中也诞生了大量的非常有影响力的项目，跟着微博平台一块从无到有，像免费午餐、解救乞讨儿童等等。”

“微博自身不是一个基金会，也不是项目方，也不是公益组织，微博承担着平台赋能的角色，我们希望有大量的公益组织、基金会，不仅将项目做好，还能传播好。”曹增辉认为，传播好是微博在整个公益行业里面，要去承担的非常重要的角色。希望通过传播，让大众更好地理解公益，与此同时也能让大众进行监督。

谈到与公益组织的关系，曹增辉表示，一方面，微博站在服务角色，希望更好地服务好这些公益组织和公益项目。另一方面，也希望随着移动互联网的不断深入，大家理解越来越多，增强参与传播意识，有一个不断培养的过程。

“微博是个人人参与的平台，我们特别期望也特别提倡，更多的公众的有影响力的人物能够更好地参与到公益当中。”曹增辉进一步表示，公众人物们有非常强的参与愿望，可以更多地利用这些人，让他们去带动更多的粉丝，参与到公益当中，不断地培养每个人的公益意识，公益参与的热情。

“以微博之力，让世界更美”这是微博从创立到现在一直以来的口号，曹增辉最后也用这句话结束发言，“我们做了10年，依然觉得它是最好、最合适的口号。”