卢本伟《Dota2》战队名单正式公布：跳刀/双冰加盟

IT之家10月21日消息 《Dota2》中国发展联赛预选参赛战队名单今日正式公布。从名单来看Wings战队的跳刀跳刀和Iceice将以You Know Who战队队员的身份参加发展联赛。
之前有消息称You Know Who战队是由卢本伟组织，而Imba TV官微在回复网友提问时也证实了这一点：
从官方给出的消息来看，预计将有八支战队参与到第二届发展联赛预选赛对抗中，他们将在10月29日至11月2日期间进行八强BO3双败淘汰赛决出前二出线名额，敬请期待。
参赛战队及选手公示如下：
OB.Blaze
凯文 唐楷文 20岁
Manyi 陈恺 24岁
XHD 王韬 21岁
Xixi 陈英东 25岁
po3 李孔博 19岁
Team Sirius
Doodle 林子凯 23岁
Dstones 邓磊 24岁
Guvara 胡森 22岁
yoona 刘祥昆 25岁
Dw 代伟 20岁
OB.Ocean
Swag 马骁 23岁
1ce Limit 李培生 25岁
TZY 蒋波 26岁
Fame 何景兴 20岁
Xmy 周立 24岁
FTD.Guys
QYQX 崔晨洋 20岁
柠檬树 徐畅 22岁
小刀 何铒淙 24岁
橘里 安志伟 20岁
Lvring 李键 20岁
Team Serenity
ANI 黄金波 22岁
Kaiyko 罗宾 18岁
ghost 郑杰 26岁
plAnet240 林灏 21岁
roddgeee, oger tan 25岁
Hunt wave
w7 黄欢 21岁
Kunio 张方遒 21岁
Charon 何建国 21岁
Xld 田坤 23岁
Butch 陈泽龙 23岁
TNT
Wolfgang 曹氨 24岁
水瓶座num9527 吴斌杰 22岁
Meliodas 冯伯年 22岁
毁灭蒜头 谢鑫博 21岁
Django 罗叶波 25岁
Yyh 黄文豪 23岁
You Know Who
Ulu 王嘉楷 16岁
Zyd 张达全 22岁
跳刀跳刀丶 周杨 27岁
Iceice 李鹏 24岁
Hope 吴天坤 18岁