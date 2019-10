卢本伟《Dota2》战队名单正式公布：跳刀/双冰加盟

IT之家10月21日消息 《Dota2》中国发展联赛预选参赛战队名单今日正式公布。从名单来看Wings战队的跳刀跳刀和Iceice将以You Know Who战队队员的身份参加发展联赛。

之前有消息称You Know Who战队是由卢本伟组织,而Imba TV官微在回复网友提问时也证实了这一点:

从官方给出的消息来看,预计将有八支战队参与到第二届发展联赛预选赛对抗中,他们将在10月29日至11月2日期间进行八强BO3双败淘汰赛决出前二出线名额,敬请期待。

参赛战队及选手公示如下:

OB.Blaze

凯文 唐楷文 20岁

Manyi 陈恺 24岁

XHD 王韬 21岁

Xixi 陈英东 25岁

po3 李孔博 19岁

Team Sirius

Doodle 林子凯 23岁

Dstones 邓磊 24岁

Guvara 胡森 22岁

yoona 刘祥昆 25岁

Dw 代伟 20岁

OB.Ocean

Swag 马骁 23岁

1ce Limit 李培生 25岁

TZY 蒋波 26岁

Fame 何景兴 20岁

Xmy 周立 24岁

FTD.Guys

QYQX 崔晨洋 20岁

柠檬树 徐畅 22岁

小刀 何铒淙 24岁

橘里 安志伟 20岁

Lvring 李键 20岁

Team Serenity

ANI 黄金波 22岁

Kaiyko 罗宾 18岁

ghost 郑杰 26岁

plAnet240 林灏 21岁

roddgeee, oger tan 25岁

Hunt wave

w7 黄欢 21岁

Kunio 张方遒 21岁

Charon 何建国 21岁

Xld 田坤 23岁

Butch 陈泽龙 23岁

TNT

Wolfgang 曹氨 24岁

水瓶座num9527 吴斌杰 22岁

Meliodas 冯伯年 22岁

毁灭蒜头 谢鑫博 21岁

Django 罗叶波 25岁

Yyh 黄文豪 23岁

You Know Who

Ulu 王嘉楷 16岁

Zyd 张达全 22岁

跳刀跳刀丶 周杨 27岁

Iceice 李鹏 24岁

Hope 吴天坤 18岁