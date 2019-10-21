内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

卢本伟《Dota2》战队名单正式公布：跳刀/双冰加盟

2019-10-21 17:50:51来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月21日消息 《Dota2》中国发展联赛预选参赛战队名单今日正式公布。从名单来看Wings战队的跳刀跳刀和Iceice将以You Know Who战队队员的身份参加发展联赛。

之前有消息称You Know Who战队是由卢本伟组织，而Imba TV官微在回复网友提问时也证实了这一点：

image.png

从官方给出的消息来看，预计将有八支战队参与到第二届发展联赛预选赛对抗中，他们将在10月29日至11月2日期间进行八强BO3双败淘汰赛决出前二出线名额，敬请期待。

参赛战队及选手公示如下：

OB.Blaze

凯文       唐楷文 20岁

Manyi     陈恺   24岁

XHD      王韬   21岁

Xixi         陈英东  25岁

po3       李孔博  19岁

Team Sirius

Doodle    林子凯 23岁

Dstones   邓磊   24岁

Guvara     胡森  22岁

yoona        刘祥昆 25岁

Dw           代伟   20岁

OB.Ocean

Swag         马骁     23岁

1ce Limit    李培生  25岁

TZY          蒋波   26岁

Fame        何景兴 20岁

Xmy          周立    24岁

FTD.Guys

QYQX       崔晨洋  20岁

柠檬树       徐畅   22岁

小刀        何铒淙 24岁

橘里         安志伟 20岁

Lvring       李键    20岁

Team Serenity

ANI            黄金波  22岁

Kaiyko       罗宾      18岁

ghost        郑杰       26岁

plAnet240   林灏       21岁

roddgeee,     oger tan 25岁

Hunt wave

w7           黄欢    21岁

Kunio      张方遒 21岁

Charon   何建国 21岁

Xld          田坤   23岁

Butch      陈泽龙 23岁

TNT

Wolfgang        曹氨   24岁

水瓶座num9527 吴斌杰 22岁

Meliodas        冯伯年 22岁

毁灭蒜头        谢鑫博 21岁

Django               罗叶波 25岁

Yyh               黄文豪 23岁

You Know Who

Ulu             王嘉楷  16岁

Zyd            张达全 22岁

跳刀跳刀丶    周杨  27岁

Iceice           李鹏   24岁

Hope            吴天坤 18岁

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：《Dota2》

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有