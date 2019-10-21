升级聚能环2代，南孚碱性电池国潮定制礼盒114元抢鲜预售

IT之家10月21日消息 南孚在今年早些时候发布了全新升级的聚能环2代碱性电池，拥有高达23项重大技术升级，电量大幅提升25%。双11大促之际将在天猫首发聚能环2代·中国力量国潮定制礼盒，首发价149元，提前预定享129元预售价，付定金立减10元+5元店铺优惠券（App商品价格下方领），到手价114元，点此购买。

此款国潮定制礼盒包含5号碱性电池36粒+7号碱性电池28粒，送价值15元的南孚测电器和价值30元的南孚定制帆布包。

根据官方介绍，南孚聚能环二代电池具有以下重大升级。

1、独家研发高能正极环融合精导石墨，导电性能大幅提升，有效降低放电过程损耗，实现电池电量新突破。

2、率先采用高比表面锌粉，创新表面球形化设计，增加有效反应面积，反应更灵敏，电量更持久、电力更强劲。

3、创新研发双重防漏科技，拥有金刚防腐外壳和新型抗老化密封圈，轻松应对不同环境，避免损坏电器。

4、独家针对各类用电器放电模式进行产品优化，广泛适用于各类电器，轻松应对新时代新电器，智能门锁开门更是突破12000次，一骑绝尘。

5、独家研发钢壳头部冲制打字技术，专利保护，专属防伪，让假货仿造不了。

6、创新防爆安全阀设计，绝不爆炸，安全安心。

7、采用长效聚能技术，可以持久锁住电量长达10年。

据了解，为了这25%的提升，南孚付出了125%的努力，投入1.5亿研发费用。值得一提的是，南孚聚能环二代更是参与到中国南北极科考项目中，成为中国南北极考察队选用电池，应对日常使用自然不在话下。

【广告】