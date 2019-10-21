四款被iOS 13曝光的“新品” 撑得起苹果十月发布会吗

距离十月份结束还有不到两周的时间，苹果是否会赶在十月底召开发布会目前还不得而知。但从目前已经被新系统（iOS 13/macOS Catalina）曝光的「新品」来看，似乎已经足够撑起一场「十月发布会」。

AirPods Pro

继iPhone 11 Pro系列之后，AirPods可能也要在今年「Pro」起来了。

《中国经济日报》（China Economic Daily）在最近的报道中表示，苹果第三代AirPods将采用新的入耳式设计，以支持新的降噪功能并增强聆听体验，但随之而来的是水涨船高的售价，据称其价格将达到260美元（约合1800人民币）。

为了区分前两代AirPods和新款，并且达到营销的目的，第三代AirPods或许将被冠以「AirPods Pro」名称。

其实早在今年四月份，关于第三代AirPods的消息就已经开始传出。

产业分析师郭明錤在四月份发布的分析报告中表示，苹果最快可能在2019年4季度推出两款全新AirPods耳机，其中一款与目前最新款AirPods采用相同的外观设计和定价水平，而另一款则采用了全新的外观设计，所以售价也会有所增加。相信其中提到的「采用全新外观设计」的款式便是「AirPods Pro」了。

而AirPods Pro将采用入耳式的新设计也并非空穴来风。

在今年九月份的时候，来自国内的媒体就爆料了几张来自供应链的关于第三代AirPods的泄露照片，其中显示新的AirPods无论是耳机本体还是充电盒的造型设计均与现有的AirPods有所区别，而位于正面的指示灯也似乎预示着新一代AirPods将延续无线充电的特性。

紧接着在上周发布的iOS 13.2第一个开发者测试版中，有人便从中发现了第三代AirPods的线索。

一张疑似第三代AirPods的图标在「辅助功能设置」文件夹中被发现，其造型设计也暗示这款AirPods或许将采用新的入耳设计，而且文件被发现的位置也暗示着AirPods将包含一项新的辅助功能，例如能够将其用作助听器，它可能与现有的实时收听功能相关。

而亚马逊也在最近出现了关于第三代AirPods的保护壳，它的充电盒变得更扁、更宽，但耳机本体并没有出现在宣传页面当中。

目前市面上具备降噪功能的真无线耳机几乎都采用入耳设计，AirPods Pro如若采用这一设计也完全在意料之中，但目前的疑问就是降噪效果到底能达到什么程度。降噪技术并非全新科技，但却是一项比较难以驾驭的技术。

一方面，半导体设备几乎都是在受到电磁干扰的情况下运行的；另一方面，如何能够很好地完成噪声前向反馈麦克风的结构设计以实现与其他设备间的协调运行，这对设计方和组装方来讲都是一个巨大的挑战。还有就是，耳机降噪功能将会消耗更多的电池电量，这就要看苹果要如何来降低能耗了。

16英寸版MacBook Pro

从各方爆料来看，苹果很有可能在今年推出一款16寸MacBook Pro，而且不同于前几次的升级，这款MBP的外观将有大变化，部分功能也将迎来升级，其中最明显的莫过于「窄边框设计」，但外界对于这款MBP的边框到底多窄却一直没有什么概念，直到有外媒在macOS Catalina 10.15.1的第一个开发者测试版中找到了相关的素材。

苹果在上周推送了macOS Catalina 10.15.1的第一个开发者测试版，而在系统文件中便藏着16英寸MacBook Pro的线索。

据最先找到这一文件的外媒表示，他们在系统文件夹中找到了一张疑似为16英寸MacBook Pro的图片，这类图片主要是用来在「系统偏好设置>显示」设置中展示本机的素材。

这张疑似16英寸MacBook Pro图片的命名中出现了「MacBookPro16,1」的字样，而根据苹果的命名规则（15英寸MBP被官方命名为MacBookPro15,1），这张图片极有可能就是即将发布的16英寸MacBook Pro。

从该图片来看，16英寸MacBook Pro的三边边框并没有想像中的窄，而且也无法从图片中确认该机是否将搭载FaceID模组。

但有趣的是，这款机型或许会在搭载TouchBar的基础上，将Esc键单独分离出来。苹果此前在MBP上引入TouchBar时，将Esc按键包括在其中的设计引来了许多负面评价，看来如今的这一改变算是听取了「民意」。

此外，听取「民意」的改进还可能出现在键盘上。

在去年的2018款MacBook Pro更新中，苹果通过在蝶式键盘中加入硅胶薄膜的方式，寄望于修复键盘易进灰和按键粘滞等问题。但从用户反响来看效果并不好，苹果在2018款MacBook Pro推出半年之后为键盘体验道歉，并提供为期四年的免费维修服务。

而16英寸MacBook Pro很有可能舍弃蝶式键盘，转向剪刀脚键盘设计。

据分析师郭明錤此前的预测，苹果将在新款MacBook Pro中启用新设计的剪刀脚键盘和玻璃纤维强化按键结构，以此来改善键盘打字体验和耐用性。

最后，16英寸MacBook Pro的充电器此前也遭到曝光。这款型号为A2166的 96W电源适配器大小与15英寸MacBook Pro所用的87W电源相同，支持四个档位输出，分别是5.2V 3A、9V 3A、15V 3A、20.5V 4.3A。

这并不是我们第一次听到96W这个数字，苹果即将发售的专业显示器Pro Display XDR也可通过主机Thunderbolt 3端口进行最高96W输出供电。

Apple Tag

关于「Apple Tag」的最早传闻在今年四月份就已经曝光，当时外媒提到苹果正在开发一款代号为「B389」的硬件产品，它的作用类似于市面上的其他「蓝牙追踪器」，可以将其和个人物品放在一起，起到定位的作用。

此后在iOS 13测试版中出现的代码和图标进一步确定了「Apple Tag」的存在。

开发者Steve Moser和Guilherme Rambo 在iOS 13测试版中找到了一段代码，其中便包含了一款类型为「Tag1,1」的设备的资源包。这种类型的资源包主要是被用来通过距离进行配对的，与AirPods和HomePod的工作原理一样。

紧接着，有外媒在iOS 13内测版的系统文件中找到了更多关于「Apple Tag」的证据。从披露的图片来看，一个带有苹果LOGO的圆形图案与目前市面上的蓝牙追踪器十分类似，虽然这可能只是模型或者占位符，苹果蓝牙追踪器最终的设计可能会有所不同，但同一图案也出现在了今年6月国外开发者发现的代码中。

此外，iOS内测版中的一些「文字表述」也暗示了苹果蓝牙追踪器的存在，例如「使用B389标记您的日常物品，再也不会丢失它们。」而且内测版中的「FindMy」应用还出现了一个「物品」选项卡，可能是「Apple Tag」的显示页面。

从泄露的信息或曝光的传闻来看，「Apple Tag」具体用法是这样的：当Apple Tag与用户的iPhone（或其他苹果设备）通过iCloud配对成功之后，它会根据与用户iPhone（或者其他苹果设备）的距离判断是否发送「追踪通知」提醒，当超过距离之后便会推送通知来提醒用户。

更重要的是，这枚Apple Tag可能还具备苹果在今年WWDC上推出的「查找离线设备」功能，也就是说即使带着Apple Tag的物品处于断网的「遗失状态」，也能够通过附近陌生人的iPhone或者其他苹果设备来定位，并帮助失主找到该物品。

此外，Apple Tag还将支持「AR模式」，允许你通过iPhone或iPad的摄像头来寻找物品，类似 Pixie Tracker（下图）。

新Apple TV

距离上一代Apple TV 4K的发布已经过去了将近两年的时间，而按照往年产品线的发布规律，苹果很有可能在今年推出新一代Apple TV。

据推特用户爆料，新一代Apple TV的内部型号为Apple TV 11,1和J305，这也与外媒在iOS 13内部版本中发现的代码不谋而合。此外，这名用户还爆料称新Apple TV将搭载A12仿生芯片，为其带来更强的处理性能。

抛开谣言的话，按照往年的发布规律，苹果也的确很有可能在今年更新Apple TV产品线，毕竟前几代的发布时间也是间隔两年，其中第四代Apple TV于2015年9月推出；Apple TV 4K于2017年9月推出。

此外，苹果也宣布今年推出的Apple Arcade订阅服务将支持Apple TV，而新一代Apple TV升级至A12仿生芯片也能够保证处理器性能跟得上游戏的需求。