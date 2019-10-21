桂花香飘起，中国互联网圈便整体调频至乌镇时间，这是一年一度的惯例。

和往年相比，今年的世界互联网大会低调很多。资本进入寒冬、国际关系更加复杂，技术的脚步相较几年前已经很久没有重大突破……

开幕式前一天，我们来到提前开放的展馆，希望寻找今年互联网圈的趋势。然而直击脑海的，只有一个词：静止。

各大巨头依旧延续着几年前的既定战略，中小公司依旧在教育、医疗、金融、产业数字化等方向上奔跑。对比几年前层出不穷的新技术、新模式，2019年的互联网领域，俨然是在「静止」。

静止代表着不好么？显然不是。社会的发展需要的不仅仅是一个接一个的技术创新，更是沉下心来的落地应用。或者说，在这表面的静止下，有无数微小的细流暗潮涌动。

细分纵深

在国际展区，我们遇到了三位来自澳大利亚的创业者，他们的事业均围绕体育赛事展开。

Jackson是疯狂的体育爱好者。市场营销专业出身的他经历了一次俱乐部倒闭的危机，于是获得灵感，创立了体育赞助平台SportsCube。平台对接赞助方和体育俱乐部，按20%的比率收取服务费。上线仅两周，公司已经获得40余家客户。Jackson表示，公司正在寻求与中国大品牌，如腾讯、阿里的合作，鼓励他们作为赞助方入驻平台。

Jackson的合作伙伴Jeremy运营一家名为BoomStatsAnalysis的公司，主营业务是一个SaaS云平台。平台跟踪体育团队、运动员、教练的健康、体能、赛季情况。为私人教练、学术研究人员、职场咨询人员等专业人士提供数据指导。

Jackson和Jeremy |极客公园

Jackson的父亲则专注在马术场景，运营着一家名为Alerte的公司，为马匹的健康状况提供高性价比的传感器及分析系统。他介绍，四颗传感器被放置在如下的马匹坐垫四角，用于检测马匹在运动中的身体姿态，进而判断其健康状况。此次来中国，Alerte希望寻找到制造商伙伴，并计划在香港开设办公室，以便近距离拓展香港的竞技马术市场。

智能马匹坐垫|极客公园

独特的需求源自独特的市场土壤。澳大利亚是体育大国。在这个人口数量只与上海相当的地广人稀的国度里，孕育着包括板球、澳式橄榄球、联盟式橄榄球、赛马以及篮球、网球等全民运动。

澳大利亚人民对体育的热情从奥运会奖牌数量上可见一斑。2016年里约奥运会，澳大利亚以8金、11银、10铜的成绩位列排行榜第10位。对比人口基数，其体育实力可想而知。

相比澳洲的悠闲，国内公司的落地场景稍显紧张。

好未来旗下的学而思网校刚刚上线一款教师评分系统，将语音、图像、文字、表情等相关技术融合在一起，对授课教师进行全方位的评价。

此前智慧教育领域的目光一直瞄准学生，聚焦在对学习效果的监控及学习路径的规划方面。此次好未来将技术的触手伸向教师，可谓对智慧教育领域的又一纵深方向挖掘。

语音厂商思必驰近日悄悄扩展了一条新赛道。在一贯的ToB战略的指引下，思必驰与纽曼、柯达等设备厂商达成合作，向其输出办公场景的语音能力。

考虑到国内公司如科大讯飞、搜狗等已经推出录音笔产品，而这些老牌音频硬件厂商如今才与科技公司合作发力智能语音相关业务，是否稍显晚了？未来他们将主打怎样的市场？采取怎样的策略？目前尚不清晰。

同样针对办公场景，印象笔记此次展出了其第一款硬件产品，印象笔。预计上市时搭配一个本子及三个笔芯，售价千元左右。工作人员介绍，印象笔的笔尖内置摄像头，能将手写字迹识别并存储为电子文档。并且由于书写过程产生笔尖运动轨迹数据，使用印象笔书写文字的OCR准确率将远大于对静态图片识别的准确率。

此前，印象笔记经由Evernote Market售卖周边，市场反应一直不温不火，仅对少量死忠粉及情怀党构成吸引力。这次加大投入生产智能硬件，能否成就爆款？我们拭目以待。

横向链接

今年世界互联网大会，移动、联通、电信三大运营商的展台挨在一起，每家展位上都高高悬挂着5G字样。

自今年6月6日试商用以来，5G正式走入消费市场。据中国移动工作人员介绍，浙江省在5G部署方面在全国走在前列，尤其今年世界互联网大会期间，乌镇保持5G信号全覆盖。

三家都在喊5G，但侧重各有不同，这可能与各自拿到的频段及对应的传输速率有关。移动主打文化及视频传播，大数据、人工智能相关技术及应用；联通主打智慧城市、产业互联网；电信主打5G+8K直播、数字政务及数字经济。

在金融科技领域，中小企业融资难一直是国家及社会大力呼吁需要多方合作共同解决的问题。

借由本次大会，同盾科技发布中小微企业金融服务平台，结合数据分析、机器学习、信用评估技术，借助同盾底层数据及政府官方数据，辅助金融机构进行业务判断，为小微企业主提供优质融资服务。同盾联手杭州、厦门、唐山等市委市政府，基于政府持有的水电煤、税收等数据，取得了更精准的评估效果。目前，该平台已在杭州市余杭区落地应用，取得行业先发优势。

同盾的小微金融服务平台并非孤例，仅一周前，中诚信征信便中标了「杭州金融综合服务平台」系统建设项目。近年来，为了吸引更多优质企业入驻，地方政府纷纷加大投入，类似的小微企业金融服务平台便成为政府有力的抓手。在这样的大背景下，地方政府纷纷与金融科技公司合作，将数据与技术打通，共同推进小微企业融资难题的解决。

经由IDG Asia介绍，我们认识了无人驾驶公司PixMoving。与市场上大多数无人驾驶公司不同的是，PixMoving是世界上第一个开放性硬件自动驾驶平台，拥有自研的3D打印自动驾驶底盘。团队将底盘、算法和感应系统进行整合链接，创造了从硬件、软件到应用的闭环。

对于3D打印车辆底盘的目的及必要性，公司联合创始人朱小松给了我们三个维度的答案：第一，能够大幅度缩短车辆从设计到生产的时间周期；第二，在10000个以内，生产成本更优；第三，结合AI设计，可大幅度降低机械部分的零件数量。

面向未来

大会开幕当晚，极客公园记者见到了图灵奖得主Martin Hellman及妻子Dorothy。Martin是密码学先驱，他在45年前发明了公钥密码学，并在2015年获得图灵奖。如今，每天有约35万亿次的系统执行是基于其理论基础。

Martin Hellman及妻子Dorothy |邀请方提供

45年前的发明，却在4年前才获奖，Martin笑称「评奖的人和他没有在同一个圈子里」。当我们大呼「不幸」时，Martin突然哲学起来：「所有的不好其实都是好」，话题便由此扯到他的生活态度上了。基于他的哲学以及与家人的相处之道，Martin与妻子合著了一本书。或许对于这位75岁的技术大师来说，回归生活的本真才是他最安于的。

与公钥技术的长久历史相比，宝马的未来概念可谓是太年轻了。

展会现场，宝马展示了面向未来无人驾驶场景的概念车型。全车取消实体按钮，取而代之的是中控中心的虚拟按钮。方向盘及脚踏板得以保留，用户可以通过语音切换自动驾驶及手动驾驶两种模式。工作人员介绍，这款车型将在2021年量产。

宝马新概念车型|极客公园

除整车外，宝马还展示了其AR驾驶舱。通过全景抬头显示技术，将车辆的行程信息、速度、生活服务信息投射到挡风玻璃上，并且通过手势、眼神与挡风玻璃上的信息进行交互。在行驶过程中，结合地图信息及用户画像，车辆可实时向乘客推送附近的活动及美食，增强旅途便利及趣味。

宝马AR驾驶舱内视野实拍

谈及交互，掌纹识别作为近几年提出的一种较新的生物特征识别技术，被认为是继指纹识别、人脸识别之外的下一个身份验证想象空间。Redrock Biometrics是一家位于旧金山的初创公司，其开发的主要产品PalmID是市场上首个基于掌纹的非接触性生物特征解决方案，目前已与银行、支付、医疗和企业安全领域的十几家企业签订了许可协议，其中不乏Wells Fargo、Mastercard、NCR、Imprivata、Samsung SDS等国际知名企业。

杨骅博士是Redrock Biometrics的CEO和联合创始人。在创建Redrock之前，他是Leap Motion的创始团队成员和研发总监，为其突破性的三维手势识别技术的开发做出了关键贡献。

掌纹识别作为一种新的身份认证方式，目前还不为市场所熟悉。杨骅告诉我们，人脸识别在被动生物识别的领域，如监控、嫌犯跟踪等更具有优势，但在更广阔的主动生物识别的领域，如支付、医疗卫生、公共交通、物联网等，掌纹识别是具有颠覆性的。

对于今年的世界互联网大会，很多人表示To B的时代已经到来。但我们认为，将如此广阔的互联网领域商业模式简单地判定为To B生、To C死是狭隘的。不过不可否认，从现场的观感来看，B端业务比重正越来越大。

过去几年我们看到，尽管以往纯粹To C的公司，如腾讯、阿里、美团，也都在发展自身的To B业务。这并不是由于C端的钱不好赚了，而是中国商业社会潮水的节拍走到了这个历史必然的节点上。

正如美团王兴在现场发言时所呈现的观点一样，要满足中国的消费升级，需要进行全球的供给侧改革。这项改革对于现在的美团来说，是实现590万小B商家的数字化。对于其他的科技企业来说，是业务环节上那些以往不愿意去啃的骨头，那些耗费精力的、需要拿时间和耐心来磨的任务。

我们猜想，也正是由于领域内更多公司沉浸在B端业务里，才造成了本届互联网大会的低调和静止。那么回到开篇的问题，静止是绝对不好的吗？