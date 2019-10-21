中国移动前三季度净利润818亿元，同比下降13.9%

C114讯10月21日消息 中国移动今日公布了集团2019年首三季度未经审核的若干主要财务及运营数据。营运收入为人民币5667亿元，比上年同期下降0.2%；其中，通信服务收入为人民币5130亿元，比上年同期下降1.0%，EBITDA为人民币2255亿元，比上年同期增长5.3%，股东应占利润为人民币818亿元，比上年同期下降13.9%。

2019年首3季度，同业及跨界竞争不断加剧、经营环境更趋复杂多变，本集团直面发展困难，以高质量发展为主线，扎实推进转型升级，全面深化改革创新，深入开展降本增效，积极布局5G发展，继续保持了规模优势和行业领先地位。

移动业务方面，截至2019年9月30日，本集团移动客户总数约9.42亿户，其中4G客户总数达到7.47亿户，首3季度净增4G客户3433万户；流量业务保持良好增长态势，手机上网流量比上年同期增长124%，手机上网DOU达到6.6GB，比上年同期增长116%；语音业务继续下滑，总通话分钟数较上年同期下降8.2%；得益于集团短信快速增长，短信使用量较上年同期增长40.9%；首3季度移动ARPU为人民币50.2元。

有线宽带方面，本集团持续提升宽带产质量量，建设完善智慧家庭业务生态，用户保持良好增长态势。截至2019年9月30日，有线宽带客户总数达1.85亿户，首3季度净增2836万户，有线宽带ARPU为人民币32.7元。

2019年首3季度，本集团通信服务收入为人民币5130亿元，同比下降1.0%。流量红利快速消退，迭加2018年7月全面取消境内流量“漫游”费的翘尾影响，首3季度本集团通信服务收入同比承受较大压力。本集团将持续推进“四轮驱动”融合发展，进一步丰富融合产品、强化融合营销、推动融合运营，拓展市场空间，力争全年通信服务收入恢复增长。本集团首3季度销售产品收入为人民币537亿元，同比上升8.9%。

受收入同比下降、转型投入和刚性支出持续增加的影响，2019年首3季度股东应占利润为人民币818亿元，比上年同期下降13.9%，股东应占利润率14.4%，盈利能力持续保持领先水平；首3季度EBITDA为人民币2255亿元，比上年同期增长5.3%，部分原因为受新租赁准则（IFRS/HKFRS16）实施影响。