我来找你吧……特斯拉要征服停车场

从9月26日推送，特斯拉V10版本的软件更新已经发布快一个月的时间了，其中最受关注的智能召唤（Smart Summon）功能也快被各大网友玩坏了。几大社交网站上充斥着用户在停车场拍摄的体验视频，绝大多数表现还算不错，但也有不少剐蹭、撞车的小事故发生。

这种近似「全民狂欢」式的追捧，在初代版本Autopilot上线后很久都没发生过了。

马斯克发推表示，更新后的几天内，智能召唤的使用次数已经突破了55万次，这个数字现在可能已经突破百万了。而之所以会出现这种病毒式的传播效果，极客公园（ID：geekpark）认为，一方面特斯拉本身就是一个火热的话题，它的任何新动作都会引来激烈的讨论；另一方面智能召唤在某种程度上已经属于「无人驾驶」的范畴，除了特斯拉没有任何量产车型有搭载类似的功能，用户肯定会抓住机会尝试。

特斯拉CEO马斯克在Twitter上称，更新后几天内智能召唤功能使用量就突破了55万次|截图

只不过并非所有的特斯拉车主都有机会尝鲜。智能召唤功能包含在FSD全自动驾驶套件中，这意味着你需要在Autopilot的基础上额外支付6000美金才能获得。只不过部分用户有了糟糕的体验后开始思考这笔钱花得到底值不值的时候，似乎为了安抚大家的情绪，马斯克又在Twitter上爆料称「11月1日开始，具备了智能召唤功能的FSD套件价格会上涨1000美金」。

暂且不讨论这种定价策略的随意性，马斯克的确是在用实际行动告诉用户「特斯拉是一种会增值的产品，特别是选装了FSD全自动驾驶功能套件的车型」。只不过消费者的兴奋点被拉得很高时，任何的缺陷和不完美都容易让预期迅速跌落，所以极客公园建议大家要理性看待这项尚处在beta版本的功能，它还不是真正的无人驾驶，还有很多问题需要解决，一定要在安全的前提下遵照用户手册的要求使用。

召唤2.0

在升级到V 10.0版本前，特斯拉其实已经有了一键唤车的功能。只不过它相当初级，只能实现直线方向的前进、后退，最长行驶距离只有12米。而新推送的智能召唤（Smart Summon）要求车辆在用户视线范围内(大约60米左右的距离)，且使用区域为私人停车场和私家车道，开启后车辆以无人驾驶的方式导航至固定点接驳乘客。

特斯拉智能召唤（Smart Summon）功能要求用户必须长按APP上的按钮| ConsumerReports

理想情况来说，这个功能的出现在很多场景会让消费者感到十分便利。比如超市大肆采购后拎着大包小包不用费力去停车场找车，即便是大雨滂沱也不用担心会被淋湿，而有时候带着几个熊孩子在停车场穿行并不是件容易的事情，原地等车上门才会省心省力。只不过在部分用户上传至社交媒体的视频中，你会看到无人驾驶的特斯拉和行人、路障或者路灯柱进行了非常频繁的「互动」，轻松之余可能或多或少还是会让人有些紧张。

针对安全问题，特斯拉在发布此项更新时，明确提醒用户：「车主要为整个召唤过程的安全负责，要对车辆实时监控。因为它可能没办法监测到所有的障碍物。使用时一定要特别小心那些移动迅速的行人、自行车或其他机动车辆。」

美国《消费者报告》（ConsumerReports）的试驾编辑在其位于科尔切斯特的汽车测试中心以及附近的停车场试用了几天这项智能召唤功能，从专业媒体的角度来看，他们认为「这项功能还存在很多bug，无法持续性正常工作，对消费者而言没有产生很明显的价值。」

有网友在社交媒体发布的视频中，开启智能召唤后的特斯拉在空旷的停车场打转，环绕360°之后还是没能来到用户跟前|视频截图

「开启智能召唤功能后，特斯拉能够离开停车区域，转弯后开始朝着车主的方位进行移动。整个过程它能够识别固定障碍物，在监测到行人后停车，如有其他车辆通过也会减速慢行。」《消费者报告》汽车测试高级总监Jake Fisher介绍称，「但我们发现系统会间歇性正常工作，这取决于它对周围环境的感知情况。因为这套系统的设计可适用范围（ODD ）是私人停车场，所以它有时候会像人一样不知所措。有一次，车辆在停车场的某处区域工作正常，可到了其他区域，因为传感器识别此处为公共道路，系统自动退出。很多次，我们这辆Model 3都会没来由地停下来。」

正常工作的情况下，《消费者报告》体验的这辆Model 3移动地十分谨慎，这当然从安全的角度来看是合理的。但可能对等待的用户而言，看着近在咫尺的车子挪着走实在是让人心生着急。而且运行过程中，Model 3并不会总是待在自己的车道内行驶。

特斯拉并没有识别出直行车辆，用户手动叫停召唤功能|视频截图

按照Jake Fisher的描述，测试过程中，Model 3会沿着车道的中心区域行驶，而不是像人一样在靠近停泊车辆的车道一侧移动。有时候它甚至会像一个醉酒或者分心的司机一样，在道路上左右摆动，看起来十分危险。还有一次，这辆Model 3直接开上了一条错误方向的单行道，最后测试人员不得不关停系统，手动将其挪走。

如果一切正常，开启「智能召唤」后的特斯拉能够自动导航至用户选定的接驳位置。除了需要人全程监管车辆的运行情况外，你还得一直长按手机APP上的「Come to Me」或「Go to Target」按钮。如果松开，行驶中的特斯拉会立即停车。这种立即脱离的机制的确能够预防事故的发生，但前提是你得盯好，见形势不对立即撒手。

只不过特斯拉似乎并没有像SuperCrusie一样严格限定每个功能的「设计可适用范围」（ODD ），比如官方说Autopilot只能在高速公路上使用，但显然很多用户依然会在城市道路中开启。这次特斯拉建议用户在「私人停车场」（private parking lot）使用，但很多消费者会认为购物中心这样的地方属于公共场所，「到底在哪里可以用？」这也是个很令人费解的问题。

就目前发布到社交媒体的各种视频来看，绝大多数录制的场景都在公共停车场，所以频发的一些小事故也引起了NHTSA（美国高速公路安全管理局）的注意。因为考虑到可能引发的安全问题，NHTSA表示已经与特斯拉官方进行了接洽，也会继续搜集相关信息。如果消费者在使用过程中有任何顾虑，可以通过官网的「complaint database」板块填写信息，通常NHTSA的工作人员会根据这些上报的数据来追踪某些可能发生的安全隐患。

「特斯拉应该停止向用户推送这些还未完善的功能。把消费者当做小白鼠一样来做实验实在不是一件可行的策略。」《消费者报告》高级政策分析师Ethan Douglas如是说。

搞笑背后的严肃思考

科技媒体《ArsTechnica》的记者Timothy B. LEE在Youtube上观看了100多个用户测试特斯拉「智能召唤」功能的视频，随后还查阅了数十条来自Twitter、Reddit以及特斯拉论坛上对该功能的讨论，他发现绝大多数用户的使用体验都是不错的，但也有部分用户出现了问题。比如Youtube知名的up主Judner Aura，他让自己的侄子走到了正驶出停车位的特斯拉的前面，结果要不是他及时叫停，车子可能会直接撞上去。

「我喜欢这个功能。」Aura在视频里总结道，「但这也太吓人了。我可能只会给朋友们显摆显摆，但老实说我可能从商场出来的时候不会太指望用它来接我。」

Youtube博主Judner Aura测试过程中发现特斯拉对突然出现的行人没有做出及时反映|视频截图

Aura的反应倒是意料之中。一方面，大家普遍认为「智能召唤」这个功能蛮有意思的，也是迎接自动驾驶未来的一次很不错的尝试；另一方面，和《消费者报告》给出的观点类似，很多用户也在质疑这项功能到底在日常生活中能发挥多大的作用，至少是在现有的能力表现范围内。当然，还有部分车主对该功能的安全性表示担忧。

除Judner Aura外，至少还有两名用户报告了在使用智能召唤功能时发生了严重损坏的事故。有一起是车子在转弯时通过障碍物时剐蹭到了一侧；而另一起事故则是撞上了停车场的柱子。特斯拉方面显然对这些情况都有了解，发布更新时已经提醒用户要密切注意车辆的行驶状况，因为「它可能没办法监测到所有的障碍物」。

还有个问题是《消费者报告》之前提到的，智能召唤这个功能对周围环境的感知有问题。一般人类驾驶员在停车场中行驶时会遵守约定俗成的行驶规则，比如行车道足够宽的话，一般都会靠右行驶，但特斯拉并不总是按照类似的规则行事。它喜欢在车道中间开，时不时还会左右摆动，让人看着有点揪心。

还有的视频拍到车子会完全把停车标志忽视掉，或者在通过停车标志后停车，却错误地站在了右拐车道上。

在极客公园看来，新上线的智能召唤功能的确存在很多问题，但考虑到这只是第一个版本，未来还有很大的进步空间，特斯拉的计划是通过逐步更新使其实现更远的使用距离以及脱离人监管的运行机制。的确，很多人会说特斯拉是在把用户当做「小白鼠」，但通过大量搜集数据来实现软件功能的迭代，这是智能汽车逃不开的升级模式，「未来人人都是测试员，但人人都应该关注测试中的安全。」这也是消费者在购买产品前应该做好的觉悟。

至于最重要的安全问题，用户在底线内进行尝试是允许的，但一定要有边界感，遵守官方给出的建议，现阶段要做好自我监管和自我保护。