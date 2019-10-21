松下电器在杭州开设国内首家旗舰店

从创立至今松下已有101年历史，是日本历史最悠久的企业之一，为了迎接下一个百年，松下一直在做出新的改变，本月在杭州西湖畔开了全球第三家、全国首家松下电器旗舰店。

自1987年成立北京·松下彩色显象管有限公司起，松下进入中国已超过30个年头，现拥有法人85家，员工数达到了6万人，交易额达1200亿人民币，占松下集团交易额的25%，全球第二大经济体的中国成了松下最重要市场之一，要走向下一个百年，少不了中国市场的支持。

近年来中国老龄人口数量、比例逐步上升，出现了一大批追求生活质量、追求长寿的富裕老年人，城市住宅精装比例越来高，对高端家电需求量增加，人们对新鲜食物要求越来越多，冷链急速发展了。

为了满足中国市场种种新需求，松下在今年4月成了松下电器中国东北亚公司，新公司整合了松下在中国的业务，由智慧生活事业部、住建空间事业部、冷链物流事业部、冰箱空调零部件事业部、台湾事业部五大事业部门组成，着力发展中国迅速发展的生活空间事业与生鲜食品供应链两大业务，将具备了独立研发和设计能力，决策速度更快，无需经日本总部层层审批，更能适应快速变化的中国市场。“2019年4月，松下首次成立中国业务中国决策的中国东北亚公司，通过推进包含研发、设计部门在内的完全独立型事业，与中国社会更加紧密衔接，学习中国先进企业，以中国速度、中国成本和中国模式赢得竞争，提高全球品牌实力，加强在中国区域的发展。”松下电器中国东北亚公司总裁CEO本间哲朗曾在致辞中如此表示新公司的重要性。

松下电器中国东北亚公司总裁CEO本间哲朗

在新体制下松下决策更快，行动力更强，最佳证明莫过于本月新开的“松下电器旗舰杭州”。新旗舰店位于杭州解百城市奥莱B座，是继日本东京、大阪之后，松下全球第三家品牌中心，也是松下全国首家旗舰店，从决定建设旗舰店到旗舰店开张耗时只有短短的数个月。

松下电器旗舰店采用品牌直营模式，分为上下两层，面积超过1000多平方米，一层展示美健、厨房电器、数码相机、空气净化器、卫浴设备多种类型商品，二层是体验中心，用户体验到松下最新的产品，还与资生堂、京瓷等品牌跨界合作。上海、北京、广州是大多品牌开设直营体验店或是旗舰店首选城市，松下却一反常态选择了杭州。这样做一方面是看重了杭州本地的新贵人群，另一方面是杭州是旅游大市，每年来杭旅游人次超过一亿，能给设在西湖湖畔的旗舰店带来大量人流。

在杭州开设松下电器旗舰店只是积极谋划中国市场的一步，在下个月月松下将参加第二届进口博览会，展示更多新产品、新技术。