微软向Windows 7用户推送显示“支持终止”通知

IT之家10月21日消息 经过10年的服务，微软将在明年彻底终止对Windows 7的支持。如果你担心受到影响，请知晓微软将在2020年1月14日之后停止支持Windows 7系统的全部支持。微软希望个人用户可以升级到Windows 10，以便获得将来的功能和安全更新。

微软表示，经过10年之后，Windows 7技术停止支持将在2020年1月14日结束。我们深知改变很难，因此，我们在这里为你提供下一步建议，并回答有关终止支持的问题。

今年早些时候，微软发布了一个可选的KB4493132累积更新补丁，其中添加了提醒用户升级到Windows 10的通知。如果你不准备升级，现在网友找到了一种禁用通知的方法。如果你看到该通知并希望将其禁用，请按照以下方法进行操作。

在“运行”提示中键入regedit，然后按Enter回车键，以打开注册表编辑器。

导航到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Gwx

右键单击右窗格，然后创建一个名称为DisableGwx的DWORD（32位）

创建后，双击它以更改值，并将其设置为1。

接下来，转到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate

右键单击右窗格，然后创建一个名称为DisableOSUpgrade的DWORD（32位）

创建后，双击它以更改值，并将其设置为1。

微软确实提供了一个不再提醒的选项，但似乎该选项并未向所有人显示。无论如何，我们都不建议推迟升级到Windows 10，因为升级通常会修补可能会泄露你安全和数据的已知漏洞。