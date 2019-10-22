郭明錤爆料：苹果iPhone SE2采用LCP天线，改善信号传输效能

IT之家10月22日消息 今天晚上，天风国际分析师郭明錤发布新的研究报告，报告称，iPhone SE2将采用LCP天线，且2020年iPhone对LCP需求量将显著增加。

郭明錤报告，预测iPhone SE2将沿用LCP天线设计，有利传输效能，LCP天线供货商包括Murata (50%供货比重) 与嘉联益 (50%供货比重)，预计在1Q20初期开始出货。相信Apple在2020年将采用更多LCP天线以改善iPhone传输效能，故LCP天线出货量可望YoY显著增长。因Murata具备LCP材料、设计与生产的优势，故Murata为Apple新机型的LCP天线合作开发的首选伙伴，但未来开始量产时，我们认为Apple仍会再多导入1或2家软板生产商以降低供货风险。对iPhone SE2在2020年的乐观与悲观出货预估分别为3,000万与2,000万部，并预期iPhone SE2 LCP天线订单自1Q20开始贡献Murata与嘉联益营收与盈利。

此前，郭明錤报告预测苹果将在2020年Q1发售较低售价的iPhone SE2，大部分外观设计与硬件规格与iPhone 8相似，最明显规格升级为配备A13处理器与3GB LPDDR4X内存。现在，郭明錤又发布了关于iPhone SE2策略定位的分析，他预测苹果iPhone SE2售价399美元起，约合人民币2800元。

▲iPhone 8/Plus系列

规格方面，天风国际分析师郭明錤做出了以下预测：

(1) 采用与iPhone 11系列相同的A13芯片

(2) 采用3GB LPDDR4X、

(3) NAND Flash有64与128GB选项、

(4) 机壳颜色选项有深空灰、白、红

(5) 移除压力感应模块 (3D Touch)

售价方面， 郭明錤认为iPhone SE2售价自399美元起，可望成为既有iPhone 6与6S系列共约1.7–2亿使用者的最佳升级选择。

郭明錤报告表示，Murata为LCP软板领导厂商，具备LCP材料、设计与生产的优势。我们认为Murata的iPhone LCP订单能见度相当好，几乎确定Murata为新款2H20 iPhone的LCP软板主要供货商，可望显著贡献Murata 2H20营收与盈利，关键在于Murata垂直整合LCP原材与软板设计与生产。不过，因Murata的成本较高，且垂直整合意味着供货弹性较小，故Android品牌采购Murata LCP软板的动机不高，因此Android阵营自2020年开始对LCP的快速成长需求对Murata帮助有限。

郭明錤报告预期嘉联益将在观音厂 (台湾) 生产iPhone SE2 LCP天线，观音厂稼动率最坏状况即将过去。我们相信自1H20开始，观音厂将因LCP与其他订单增加故产能利用率将显著改善。因嘉联益是少数有能力大量生产LCP软板的供货商，故我们认为若嘉联益可顺利出货iPhone SE2 LCP天线，有利于维系与Apple的关系。我们预期2020年来自Android阵营的LCP软板需求与生物辨识订单也将对嘉联益的营收、盈利与观音厂的稼动率有显著贡献。