Facebook为2020年美国总统大选发布选举安全新功能

北京时间10月22日早间消息，Facebook周一宣布，该公司已经从其服务中删除了与俄罗斯和伊朗有关的四个“协调不真实行为”网络，同时推出了一些新功能，目的是让与即将到来的2020年美国总统大选有关的帖子更加透明。

该公司称其删除了三个与伊朗有关的虚假账号和页面网络，还删除了一个与俄罗斯“互联网研究机构”（Internet Research Agency）有链接的网络，这个机构被指曾经利用Facebook和其他网站干预2016年美国总统大选。

“我们根据它们的行为、而不是它们发布的内容来删除这些网络。”Facebook在一条帖子中说道。“在每个案例中，这种活动的幕后黑手都相互协调，使用虚假账号来对自己作出不实陈述，而这就是我们采取行动的依据。”

Facebook删除了135个源自伊朗的账号，这些页面以美国、北非和拉丁美洲的用户为目标，其所发布的内容集中于以色列和巴勒斯坦之间的紧张关系、美国种族关系和“黑人的命也是命”（Black Lives Matter）等各种问题。该公司称其还已删除50个源自俄罗斯的Instagram账号和一个Facebook账号，这些帐户发布的内容是以美国用户为目标的。

“这种行动的幕后黑手经常发布有关政治问题的内容，包括美国选举、环境问题、种族紧张、LGBTQ（女同性恋者、男同性恋者、双性恋者与跨性别者）问题、政治候选人、邦联思想、保守主义和自由主义等话题。”Facebook在一篇博文中写道。“它们还保有一些账号，在有些‘摇摆州’（美国大选中的特有说法，指竞选双方势均力敌，都无明显优势的州）将自己描述为本地人，并伪装成保守派或进步派。”

“我们今天确实看到，俄罗斯和伊朗越来越多地使用更加复杂的策略来试图干预选举。”Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）在接受NBC晚间新闻采访时表示。“但在2020年即将到来之际，我们仍旧充满信心，部分原因是自2016年以来，在法国、德国、整个欧盟、印度、墨西哥和巴西，我们在捍卫世界各地每一次重大选举免受干预方面都发挥了作用。”

除了删除上述网络之外，Facebook还在周一宣布推出一系列改革措施，这些措施是为2020年美国总统大选准备的。

Facebook将更加突出地标注包含虚假信息的帖子，其中包含一个灰色的模糊屏幕，上面写着“虚假信息”，并将隐藏虚假和部分虚假的照片和视频。Facebook表示，该公司还计划推出美国总统候选人支出追踪功能，向用户显示每位候选人在Facebook广告上的支出。此外，该公司称其将会推出Facebook Protect，这种新工具旨在“保护民选官员、候选人、他们的职员以及其他可能特别容易受到黑客和外国对手攻击的人的账号”。

Facebook表示，该公司还将禁止任何暗示投票无用、或建议人们不要投票的广告。另外，Facebook还将标注由国家控制的媒体。对于发布有关社会和政治问题的广告的页面，该公司将要求它们在其Facebook页面上标注“已确认的页面所有者”（Confirmed Page Owner），这些页面将包括“组织的合法名称和经过验证的城市、电话号码或网站”等内容。

“如果我们发现一个页面隐瞒其所有者以误导人们，那么我们将会要求其成功地完成验证过程，并显示更多信息，然后这个页面才能正常运作。”Facebook在一篇博文中写道。

扎克伯格称：“要旨在于自2016年以来，选举已经发生了重大变化，而Facebook也发生了变化。”

Facebook最近几周一直都受到批评，原因是该公司承诺将会继续运作政治广告，哪怕这种广告包含明显的虚假信息。在上周于乔治敦大学（Georgetown University）发表的一次演讲中，扎克伯格称其曾经考虑禁止虚假的政治广告，但最终决定不这么做。

当被问及如果一名政治候选人带着“选民压制”（voter suppression）的意图尝试购买一则含有虚假信息的广告，则将发生什么的问题时，扎克伯格表示：“在这种情况下，选民压制规则将是至高无上的。”