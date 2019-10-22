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就等发布了，广达电脑已开始生产16英寸苹果MacBook Pro

2019-10-22 6:24:38来源：威锋网作者：Ruins责编：孤城评论：

DigiTimes引用供应链消息称，中国台湾制造商广达电脑（Quanta Computer）已经开始批量生产16英寸MacBook Pro，供应链人士透露该型号采用更可靠的剪刀脚键盘和超薄边框设计，上市时间为2019年10月底。另外，尽管英特尔尚未宣布适用于高端MacBook Pro的Ice Lake芯片，但16英寸MacBook Pro有望用上英特尔Coffee Lake Refresh或Ice Lake处理器。

新MacBook Pro的显示屏更大，不过边框更窄，所以整体大小会与现有的15英寸型号相同。IHS Markit分析师Jeff Lin预测这款笔记本的分辨率为3072 x 1920像素。

上周，macOS Catalina 10.15.1 Beta中发现带有更薄边框的MacBook Pro图标，为即将发布的版本提供了保证。这两个图标均在一周前创建，文件名中带有「16」字样，并引用了未发布的MacBookPro 16,1型号。

16英寸MacBook Pro显然会被定位于苹果高端笔电产品，而现有的15英寸和13英寸MacBook Pro产品线仍将保留，它们也会在2020年转为剪刀脚键盘。

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关键词：广大MacBook

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