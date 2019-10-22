适马迷你全画幅相机fp价格公布，单机身11999元

IT之家10月22日消息 7月份，适马发布了一款目前“可能是世界上最轻薄小巧”的拜耳列阵全画幅单镜头无反光镜相机“SIGMA fp”，根据新摄影的报道，这款相机的价格已经公布，单机身11999元，将于10月25日上市。

规格介绍：

相机尺寸为112.6×69.9×45.3mm，在无电池与记忆卡的情况下，重量为370g的机身。采用具备2460万有效像素的35mm拜耳列阵全画幅背照式影像传感器。SIGMA fp前后壳采用铝合金的同时，还运用了可在各种环境下长时间使用的设计，诸如亦是本机特征的散热片结构以及防尘防滴结构的42处密封等。

采用支持各种场景的电子快门



该机采用非机械快门结构，实现了静音性，利于近乎静音的拍摄，在18张/秒的高速連拍时也不会产生任何快门振动。

色彩模式

除了丰富的色彩模式外，fp还首次加入了好莱坞电影惯用的色彩模式 “Teal and Orange”。并且各种模式中增加能调整效果的调整条，扩大了创作表现的可能性。此外，除了SIGMA Photo Pro独创的调整功能“Fill Light”外，还在相机内首次搭载色调曲线的微调功能。另外，主体上亦首次采用能快速进入色调控制菜单和色彩模式菜单的“TONE”按钮和“COLOR”按钮。

影像/视频拍摄功能



SIGMA fp积极采用先进的影像/视频拍摄功能。在HDR摄影功能下，通过有效利用电子快门的特性，在静态影像和动态影像时以不同的曝光量一次分别拍摄3张和2张进行合成，可以生成具有常规拍摄时无法获得的大动态范围的静态影像或动态影像。在Cinemagraph功能下，可以通过相机生成部分照片看起来像在连续运动般的静态影像与动态影像相融合的独特表现—GIF动图。

Cine模式中的Auto HDR功能与Cinemagraph功能计划日后通过固件来升级。

采用L卡口



SIGMA fp卡口采用以短法兰距、大口径、高耐久性为特征的L卡口。可互换镜头除了可以选择SIGMA丰富的镜头产品外，还可以根据L卡口联盟选择徕卡相机公司和松下公司的L卡口镜头。另外，通过使用SIGMA MOUNT CONVERTER MC-21，还可以兼容SIGMA佳能EF卡口和SIGMA SA卡口的镜头，从而有效活用手中现有SIGMA镜头。

支持专业视频制作



在动态影像用RAW数据时，支持12bit CinemaDNG格式的外部记录。由于可以进行4K UHD/24fps的记录，因此能够记录达到电影制作标准的视频数据。本机支持最适合编辑H.264压缩动态影像的ALL-I记录。视频输出采用USB3.1(GEN1)，可以快速传送影像档案至外接录制装置。此外，本机还支持与电影摄影机相同的用户界面，因此，可以直接用于专业视频制作现场使用。