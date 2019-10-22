51信用卡创始人孙海涛微博发声：我们非常自责

IT之家10月22日消息 昨日，据杭州警方官方通报，称今年9月以来，接上级部门线索传递，结合日常工作发现，“51信用卡”涉及大量各地异常投诉信息。经初步调查发现，“51信用卡”委托外包催收公司冒充国家机关，采取恐吓、滋扰等软暴力手段催收债务的行为，涉嫌寻衅滋事等犯罪。

据国内媒体报道，昨天上市公司“51信用卡”杭州办公区遭警方突击清查，公司CEO孙海涛已被带走。今天早上，51信用卡创始人孙海涛在微博发声并致歉，他表示，这个风波是因为我们管理上的不完善，尤其是对合作公司的培训和监督不够，导致在对借款人联络沟通过程中出现了一些过激的行为，对此我们非常的自责。

以下为51信用卡创始人孙海涛微博全文：

各位关心51信用卡朋友：

昨日公司配合调查一事，引起了大家的关注，也给社会舆论带来了不好的影响，对此我们非常的自责。在此我和51信用卡全体管理层向大家表示诚挚的道歉。

这个风波是因为我们管理上的不完善，尤其是对合作公司的培训和监督不够，导致在对借款人联络沟通过程中出现了一些过激的行为，给个别借款人造成了伤害，为此我们非常抱歉。

此事也引起了51信用卡员工和家属们的担心，特别感谢每位51信用卡人的付出，因为我们的工作不到位给大家造成了一些困扰，在此我也要给大家道歉。

我们2012年开始创业51信用卡，开展相关金融业务。从开展业务第一天起，我们就对金融风险充满着敬畏和尊重，并以非常专业的金融人才队伍和严谨的风控体系，确保信贷业务合规有序发展，确保每一位用户合法利益。因为我们深知，这关系到近亿个信任我们的用户，以及他们背后的无数家庭。也正因为这份努力，使51信用卡在短时间内赢得社会信任，迈入行业领军地位，并顺利在港股上市。

目前51的核心管理层全部在岗在位，旗下51信用卡管家、51人品等核心业务均运转正常，其中投资业务到期提现正常，与各个合作伙伴都持续保持良好的沟通和业务协作。公司于2019年9月30日51人品借款人端待还资产余额为107亿元，对应投资人端待还余额仅97亿元，此外截止2019年6月30日公司自有净资产余额38亿元，自有现金总额26亿元。公司有足够的现金和资产保障投资人权益。企业的上述运营情况随时可以接受政府和第三方审计公司的监督。

在后续的经营活动中，我们将自觉并认真接受政府的指导，严格遵循上市公司运作规程，进一步落实各项风控措施，杜绝一切不规范的第三方合作，并确保与各个合作伙伴之间的良性沟通与协作。同时，优先确保对各个出借人按合同如期兑付。为此，我们将定期公布企业运作情况及资产情况，以及对出借人的兑付情况。同时，我们将自觉接受属地政府、第三方审计公司以及广大出借人的监督。

在此，我们公布咨询联络方式，欢迎广大出借人以友好的正常方式与企业保持沟通。

客服热线：4008705151