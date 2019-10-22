谷歌聘请微软前高管索特罗领导G Suite业务

北京时间10月22日早间消息，谷歌已经聘请微软前高管贾维尔·索特罗（Javier Soltero）负责其G Suite业务，该业务内容包括Gmail、Google Docs、Google Dive其他生产力应用。

索特罗最近担任微软数字助理Cortana部门的公司副总裁，并于去年年底离职。他以前担任过各种职务，包括负责过Outlook。

谷歌周一在一封电子邮件中表示，作为新设立的G Suite副总裁，索特罗将向谷歌云CEO托马斯·库里安（Thomas Kurian）汇报。之前，普拉布哈卡·拉格哈万（Prabhakar Raghavan）曾领导Google Apps，后来转而领导该公司的广告和商业产品。

库里安在甲骨文工作了二十多年后于今年1月加入谷歌。他一直在招兵买马，试图使该公司比亚马逊和微软更具竞争力。谷歌上周聘请SAP高管布里盖特·麦金尼斯-戴伊（Brigette McInnis-Day）领导谷歌云的人力资源部门。

索特罗于2014年加入微软，这是这家软件制造商对Acompli的收购的一部分。他是Acompli的联合创始人。在此之前，他在VMware担任过各种领导职务。

谷歌首席执行官桑达尔·皮采（Sundar Pichai）在7月表示，该公司计划将云计算的销售队伍扩容三倍，并将其称为母公司Alphabet的关键增长动力。