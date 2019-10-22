Photoshop之后，消息称Adobe计划再推苹果iPad版illustrator

10月22日消息，据国外媒体报道，知情人士透露，Adobe已确定将为苹果开发iPad版illustrator，这是Photoshop之后又一移动设备顶级产品。

据知情人士透露，Adobe将在11月的Max大会上预展iPad版illustrator，然后在2020年上线。目前设计师们用illustrator在台式机上进行数字绘图并创建图形，也将像Photoshop一样推出iPad版本。据悉，Adobe将于今年晚些时候发布iPad版Photoshop。illustrator是Adobe创意云软件套件中最受欢迎的应用程序之一，在iPad上运行时可以模仿桌面版的许多功能。

Adobe最近发布了一系列iPad应用程序，其中包括Fresco和Premiere Rush。据报道，iPad版Photoshop的早期测试者批评移动版应用缺乏桌面版的一些关键元素。

这些新应用程序凸显出苹果将iPad定位为电脑替代品的努力，也表明Adobe需要在消费者使用的任何设备上提供同类软件。Adobe正在对主要应用程序进行改进，目的是在消费者对个人电脑的热情日渐减退之际，保持自家在创意软件领域的领先地位。Adobe的目标是既满足依赖其软件进行照片编辑和插图的专业人士需求，也需要吸引更多普通用户。而打造移动端应用的战略可能会提振该公司创意云部门的销售增长。

Adobe计划将iPad置于其跨平台战略的中心，这是该软件制造商与苹果之间关系的另一个信号。尽管苹果曾是Adobe的投资者，但史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)在2010年批评了Adobe的Flash播放器损害了设备电池寿命、隐私和安全。不过近年来，Adobe一直是苹果产品发布会上的常客，不断被当作苹果新设备的软件范例。