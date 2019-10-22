软银拟接管WeWork控制权，公司估值暴降至80亿美元

10月22日消息，据外媒报道，据知情人士透露，日本软银集团(SoftBank)正与办公空间共享初创企业WeWork进行深入谈判，希望通过救援计划获得后者的控股权。据说，这笔交易中WeWork的估值降为80亿美元或更低。

而在今年年初，软银集团曾经对WeWork投资15亿美元，当时给出了470亿美元的高估值。

这位知情人士表示，软银本身将接管WeWork的控制权，而非通过旗下愿景基金(Vision Fund)控制。通过从现有股东手中购买至多价值30亿美元的股票，并参与50亿美元的债务融资，软银将拥有WeWork多达70%甚至更多的控制权。WeWork拒绝置评。

消息人士称，软银希望大量现金注入将加快WeWork的自由现金流转正的速度，使其尽快实现盈利。

此外，软银高管马塞洛·克劳尔(Marcelo Claure)将参与公司管理，可能担任董事长职务。WeWork前首席执行官亚当·诺伊曼(Adam Neumann)的持股比例将降至最低水平。

WeWork最近始终在考虑软银和摩根大通(JPMorgan Chase&Co.)提出的两个救援方案，以避免其资金最早于下个月耗尽。这次救助表明，曾经雄心勃勃的WeWork正在迅速瓦解。今年夏天，WeWork差点儿以超高估值进行首次公开募股(IPO)，并从软银那里获得了超过100亿美元的注资承诺。

但普通投资者对WeWork的前景并不看好，该公司在今年上半年亏损了9亿美元。随着估值下滑，WeWork上个月罢免了诺伊曼的职务，并最终撤回了IPO文件。

软银的救助计划可能会给WeWork赢来喘息之机，因为它正在采取各种措施削减成本。就在上周，该公司计划裁员至少2000人，约占员工总数的13%。WeWork员工表示，他们相信裁员不会就此停止，这意味着该公司1.5万名员工中的更多人可能会被解雇。

与此同时，WeWork正在考虑出售其最近收购的几家公司，计划关闭位于其纽约公司总部的小学，甚至将其价值6000万美元的喷气式飞机挂牌出售。