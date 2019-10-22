GNOME基金会专利诉讼案：不会屈服，拒绝和解

上个月一家名为Rothschild Patent Imaging LLC的公司向 GNOME基金会提起诉讼，指控相片管理器Shotwell违反了 9 936 086号美国专利《Wireless image distribution system and method》。

该专利提出了一种用于分发数字摄影图像的系统和方法，主要涉及到使用网络摄像头等图像捕获设备，通过 Wi-Fi与蓝牙等无线方式将图像与其它接收设备连接，并且可以选择时间与位置等选项传输。

Shotwell 是一款Linux下的相片管理软件，适用于GNOME桌面环境，可以使用它从数码相机中导入相片，然后进行编辑并进行分享。

当地时间21日，GNOME发言表示这是开源软件第一次以这样的方式被作为目标，但肯定不会是最后一次。

Rothschild 公司提出让GNOME基金会以五位数的高价达成和解，而他们将放弃此案并给予继续开发Shotwell的许可。GNOME认为这是错误的：“对此达成共识将使该专利生效，并使其可以用作对抗无数其它专利的武器。我们将坚决抵制这种毫无根据的攻击，不仅为了 GNOME和Shotwell，而且也为了所有自由和开源软件项目。”

所以，在 GNOME基金会执行董事Neil McGovern授意下，基金会向加利福尼亚法院提交了三份文件：

第一：完全驳回该案。GNOME认为这不是有效专利，也不相信该软件可以或应该能够以这中方式获得专利。

第二：拒绝回应索赔要求。GNOME想以此表明Shotwell与一般免费软件的使用不受此专利影响。

第三：反诉。需要让Rothschild公司知道这件事情不会就这么结束。

GNOME基金会目前正为该案件寻求捐款：详情查看