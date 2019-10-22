RISC-V指令集架构规范的F#实现开源

7月份，RISC-V基金会宣布批准 RISC-V 基础指令集架构与特权架构规范，为RISC-V的可扩展性进一步奠定了基础。而近日，有开发者在此基础上开源了一份以 F#实现的 RISC-V正式ISA（指令集架构）规范（实现）。

RISC-V 基础指令集架构是应用软件与硬件之间的接口，编码为此规范的软件将继续在RISC-V处理器上永久使用，即使架构通过开发新扩展而发展也不受影响。

官方表示RISC-V采用简单的固定基础ISA和模块化固定标准扩展设计，有助于防止碎片化，同时支持定制，RISC-V生态已经在此前的各种实现上展示了很大程度的互操作性，而现在批准了基础架构规范，开发人员可以进一步放心，他们为RISC-V编写的软件将可以一直运行在所有类似的RISC-V核心上。

特权架构则用于在软件堆栈的不同组件之间提供保护，并且尝试执行当前权限模式不允许的操作将导致引发异常。RISC-V特权架构涵盖了非特权ISA之外的RISC-V系统的所有方面，包括特权指令以及运行操作系统和连接外部设备所需的其它功能。每个权限级别都有一组核心的特权ISA扩展，带有可选的扩展和变体，包括机器ISA、主管ISA和管理程序ISA。

此次开源的是RISC-V指令集架构的正式规范编码实现（可执行），以纯F#编写，根据介绍，项目使用极端基础的 F#实现，这样可以使不了解F#且不打算学习F#的广大读者都可以阅读并使用该规范实现。

该实现还在演进中，目前的特性与状态如下：

支持以下特性

基础指令集：RV32I

开发中的特性

基础指令集：RV64I

标准扩展 M（整数乘/除）

标准扩展A（原子内存操作）

标准扩展 C（精简的16位指令）

标准扩展 F（单精度浮点数）

标准扩展 D（双精度浮点数）

特权级 M（Machine）

特权级U（User）

特权级S（Supervisor）

• 虚拟内存方案SV32、SV39与SV48

可以将应用作为具有CLI（命令行界面）支持的F#程序灵活地执行，该程序又执行RISC-V ELF二进制文件。这是一种顺序解释：一次一指令的顺序存储器模型。

正在开发中的RISC-V测试：