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Steam新功能“远程同乐”测试版上线，远程“白嫖”启动

2019-10-22 8:29:54来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家10月22日消息 据Steam官方介绍，今日隆重推出Steam“远程同乐”功能，测试版现已对所有人开放。据了解，Steam“远程同乐”功能可以让大家可以通过互联网一起进行沙发合作游戏。

官方介绍称，有了远程同乐功能，大家可以邀请Steam好友在线加入自己的本地合作游戏、本地多人游戏，以及共享/分屏游戏。多达四名玩家可以立即加入同乐。只要主持游戏的玩家拥有并已安装游戏即可，其他玩家则通过Steam远程畅玩流式传输技术连接。

运作方式如下：

  • 启动游戏：加入Steam测试，然后启动任何本地多人游戏

  • 邀请好友：在Steam界面的好友列表中，选择远程同乐。对方接受后，即可开始畅玩

据了解，好友的控制器用起来就像是直接连入了主用户的电脑，而且所有的语音聊天和游戏音量选项均可在同一个地方找到。为了让一切简单明了，只有游戏会向好友显示，而不会透露主用户的桌面或其他机密内容。还可以共享或限制键盘和鼠标的访问权限等。

有了远程同乐，就可以进行如下操作

  • 与Steam好友在线畅玩本地多人游戏

  • 在玩家间流式传输视频、音频、输入和语音

  • 使用自己的控制器，或共用键盘和鼠标

  • 在PC、Mac和Linux间跨平台畅玩

在测试期间，Steam官方将会改善网络稳定性及各不同硬件间的兼容性，还希望在讨论区中听到大家的反馈意见。

Steam“远程同乐”功能：详情点此了解

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关键词：Steam游戏

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