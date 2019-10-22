苹果16寸MacBook Pro月底就上市？ 可能没有发布会了

10月22日上午消息，关注电子产业链媒体DigiTimes的消息称，已经传闻许久的苹果16英寸MacBook Pro笔记本将于10月底上市，这表明苹果会在近日就发布该产品。

该报道告称，制造商广达电脑已经开始批量生产16英寸MacBook Pro，供应链人士预计这将采用更可靠的剪刀式键盘，“超薄边框设计”以及英特尔最新的Coffee Lake Refresh或Ice Lake架构处理器——尽管英特尔尚未宣布适用于高端MacBook Pro的Ice Lake芯片。

较窄的边框能让16英寸MacBook Pro的屏幕尽可能的大，但同时又让它的尺寸与现有15英寸型号相同。IHS Markit分析师表示，这款笔记本的分辨率可能为3072×1920像素。

▲根据传闻制造的16寸MacBook Pro效果图

上周，在macOS Catalina 10.15.1 Beta中发现了16英寸的MacBook Pro的图标，这为尚未发布的新品提供了更大可信度。这两个图标是在一周前发现的，文件名中带有“16”，并引用了未发布的“MacBookPro16，1”型号。

▲左为15英寸MacBook Pro图标，右为16英寸MacBook Pro图标

苹果会发布一款16英寸MacBook Pro的消息，首先由天风国际的分析师郭明錤透露，他在二月份表示，该笔记本将在2019年发布。后来补充说，该笔记本将配备剪刀式键盘而不是苹果漏洞百出的蝶式键盘。

彭博社的记者马克·古尔曼（Mark Gurman）也报道说，这款笔记本电脑将于2019年问世。

目前业内广泛预计，苹果将把16英寸MacBook Pro定位成其笔记本系列的高端产品，但现有的15英寸和13英寸MacBook Pro型号仍然会保留，并在2020年更新一次，也采用剪刀式键盘。

此前大家都认为苹果会为这款新笔记本，以及传说中带有“浴霸”摄像头的iPad Pro开一次发布会，苹果此前也有10月更新iPad的传统，但按目前的时间和苹果公司的动静来看，可能不会有发布会了，而是线上直接更新发布。按说16寸MacBook Pro是一款全新产品，这么做有点让人意外。