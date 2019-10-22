Deepin 20被外媒称作最漂亮的操作系统

最近，Deepin 20 的预览被曝光，外媒称它是最漂亮的操作系统。Deepin不仅仅是一个Linux发行版(它有包括英文在内的 31种语言)，而且它还是一个独立的桌面环境，你可以安装在任何当前Linux发行版之上。Deepin已经集成到openSUSE、Manjaro、Gentoo、Fedora和Ubuntu等。即将发布的Deepin 20 预览部分设计如下：

BetaNews 网站的 Bian Fagioli 是一个macOS 用户，他认为苹果的桌面操作系统对于基本用户来说总体不错的，但对于一些要求高的人来说，它就会变得十分有限，生产力会受到负面影响，而相比之下，Windows 10 和各种Linux 发行版的工作流程则更好。但是如果单从用户界面来说，macOS 要比Windows 漂亮得多，就连微软也是这样认为的。Bian Fagioli 表示Linux 上也有很多好看的DES 和启动程序，但目前能在外观方面超过macOS，可能就是这款Deepin 20。

Forbes 网站的用户 Jason Evangelho 也对Deepin 20 表示赞叹，他宣称Deepin 20 是他见过的最漂亮的桌面环境，Deepin 20 的每一个元素都是经过精心地设计，包括壁纸选择。Deepin 20 也不仅仅是外观好看，它的功能设计也具有可用性，在性能、功能方面进行了优化。如Deepin的系统监控应用：

Deepin 在与华为的合作下，在开发技术和理念方面会有不少收获，在开发流程和管理等方面有了新的认识和提高，对系统未来发展也有了清晰的方向。上次我们就曾报道过华为MateBook 搭载Deepin，通过双方合作，Deepin 知名度的大幅上升，也将带来用户量的增长。

目前关于Deepin 20 的消息还不多，被爆料只是少量内容，交互细节以开发的实际效果为准。它可能将在今年11月发布，不过也只是开发人员/测试版预览，因为Deepin的主要版本号与发布的最初年份相对应(Deepin 15=2015，Deepin 20=2020)。