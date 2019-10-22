GSMA赞中国：5G频谱分配方法值得各国借鉴

10月22日消息，GSMA日前发表文章《从中国实践看全球5G频谱治理：GSMA关于5G频谱资源最佳组合的建议》，盛赞了中国政府分配频谱和发放5G牌照所采取的做法，值得各国借鉴。

其中，在频谱资源分配上，GSMA认为，在主要的5G中频为每个运营商提供至少80-100MHz连续频谱，和在重要的毫米波段中为每个运营商提供宽达1GHz连续频谱，将是对快速5G服务的最佳支持。中国政府做了很好的示范。2018年12月，中国工业和信息化部向三大运营商发放了5G系统中低频段试验频率使用许可，每家基础电信企业获得100MHz或以上连续试验频率，保障了5G商业应用必需的频率资源。

据了解，中国是在5G中频段给予运营商连续频谱资源最多的国家。

在频谱分配方式上，国外多数国家采取拍卖形式，中国则由政府分配。频谱拍卖是大多数国家认为最公平也是最有效的进行频谱分配的主要手段。但根据GSMA的研究显示，高昂的频谱价格往往与较差的网络覆盖率，以及昂贵却低质的信息服务之间有关联，这都严重影响了消费者对于服务的体验。同时，频谱拍卖不是一直行之有效，失败案例屡次出现。

GSMA认为，拍卖不应该是唯一被考虑的频谱分配的手段。有些情况下，行政分配不失为更好的选择。中国对于政府分配频谱和发放5G牌照所采取的做法值得借鉴。中国的四家运营商以行政分配的方式获得了相应的5G频谱，这些频谱是中国政府以及监管机构通过调研和协商后发布的结果。事实证明，这些频段非常符合三大运营商自身的需求，对各自5G的部署都大有裨益。

“近年来，越来越多的国家开始意识到，最成功的拍卖并非一定是那些带来最大收益的拍卖。”GSMA举例，芬兰、瑞士等国也采取了分配方式。GSMA还概括了十条拍卖参考规范可供各个国家政府和监管机构参考。

最典型的“反例”是德国5G频谱拍卖，2019年，德国结束5G频谱拍卖，经过497轮的竞标，总拍卖金额达到了65亿欧元，其中德国电信以最高的21.7亿欧元获得了13段频谱。但随后德国电信公开抱怨称，德国5G拍卖的运行方式造成频谱短缺，可能会推高成本，导致运营商缺乏资金建设下一代网络。德国电信掏的这笔钱，可以用来建设大约5万个移动基站。