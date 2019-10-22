高通CPU+Windows系统的微软Surface Pro X会是PC的未来吗

不久之前，微软推出两款Surface Pro产品。一款是Surface Pro 7，这是一款强大的平板计算机，搭配可拆卸键盘；还有一款是Surface Pro X，它很轻很薄，屏幕很大，超长续航时间是最大卖点。一次发布两款PC，真是古怪，还有更古怪的，那就是Surface Pro X装备的处理器。微软SQ1处理器是一款完全不同的处理器，今天大多Windows PC装备的都是英特尔CPU，SQ1算是异类。

微软花了三年时间与高通合作，为移动设备设计芯片，最终这款芯片出现在 Surface Pro上。Surface研发主管Pavan Davuluri说：“我们想将新一代设计引入Surface Pro，所以我们要回到根本，从核心硅芯片开始。”大多用户并不关心计算机装备什么芯片，微软将移动芯片装进Surface Pro X是大胆的一步，对于整个产业来说意义重大，它也许可以为未来设备指明方向。

一般来说，内置手机移动芯片的设备很轻薄，电池续航时间很长，但是性能不够强大；现在新移动芯片站了出来，想改变大家的看法。看看苹果，iPad Pro装备的虽是移动芯片，但性能已经很强。

不断进化的ARM芯片

1981年，第一台便携计算机Osborne 1问世，它的重量有25磅（约11.4千克），如果将Osborne 1与 MacBook Air放在一起比较，你就会知道进步有多大了。虽然在进步，但现在行业似乎碰到了瓶颈。看看苹果12英寸MacBook（已经停产），为了追求轻薄，苹果不得不牺牲性能。总之，寻找PC处理器时，你要么追求性能，要么追求便携，鱼和熊掌无法兼得。

再看移动处理器，一般是根据ARM架构开发的，它在性能与便携之间找到了很好的平衡。

Creative Strategies分析师Ben Bajarin说：“在过去4-5年里，ARM架构不断进化，现在已经走到了转折点，可以应付更艰难的计算任务了。当然，如果是CAD，或者对GPU要求很高的任务，它还是应付不了。对于普通工作人员来说，移动处理器已经可以处理90%以上的任务，如果是移动工作人员，100%的任务都能处理。”

移动芯片之所以能够变得如此强大，主要还是技术进步带来的，对苹果、高通而言，将更多晶体管挤进芯片不是重点，如何让芯片的各部分好好互动更重要。拥有强大的CPU只是第一步，将它与独立芯片搭配，完成特殊任务，整合调制解调器（能耗很高），这才是解决问题的新方案。

因为有了这些进步，Surface Pro X才可以应付“目光校正”任务，例如，当我们召开视频会议时，眼光可能不会直接瞄准摄像头，此时就需要校正。常规CPU解决不了，但是SQ1搭载A1计算引擎，可以处理。

高通PC部门主管Miguel Nunes说：“目光校正需要强大的计算力。如果想在传统PC（装备独立GPU）中引入目光校正技术，要消耗15瓦能量。在SQ1芯片中，因为有了高通AI引擎，消耗的能量大约只有300毫瓦。相当于节能50倍。”

和骁龙有何不同

以前也曾有骁龙PC推出，装备835或者850芯片；但是这些PC只是将手机芯片拿来混搭。SQ1不同，它是专为PC设计的，有更宽的IO，有9条PCIe通道。相比855芯片，SQ1的GPU更强，内置DRAM，支持128位内存，手机芯片的功耗一般只有2-3瓦，SQ1最高可达20瓦。

SQ1内置的Kryo CPU频率设定在3GHz，GPU运算速度达到2.1 Teraflop，相当不错。骁龙8cx的Adreno GPU速度只有1.8 Teraflop。微软到底是怎样做到的？我们不知道，可能只是提升了频率吧。

还有，SQ1平台的基本TDP只有7瓦，如果需要，它可以提升到15瓦。

总之，微软SQ1处理器与高通骁龙855、骁龙8cx是不同的，它相当于强化版骁龙855。二者架构一样，但设计不一样，所以SQ1的运行频率更高；与手机芯片相比，它的缓存也更大。

就眼下来说，ARM版 Windows PC仍不完美。例如，驱动如果没有优化过，在ARM版Windows PC上无法运行；某些游戏用到了最新的OpenGL图形库，它们无法在ARM版Windows PC上运行；还有一些第三方杀毒软件也不兼容。还有更重要的一点：64位App不支持ARM版Windows PC。

英特尔的反击

2015年苹果iPad Pro开始销售，微软也与高通合作，开始开发可以驱动完整版Windows的新移动芯片。从数字看，微软SQ1比之前的任何移动PC芯片都要强大。微软向世人宣告：移动芯片可以处理繁重任务了！

真是这样吗？评测人员很谨慎，测试数据不会撒谎，装备高通新芯片的机器得分很高。Surface Pro X到底表现如何？我们要等到11月才能知道。有传闻说，苹果正在开发ARM版MacBook。

英特尔很在意对手的举动。多年来，英特尔一直在推进“Project Athena”项目，它的目标是让设备更轻盈、更节能，明年首批Project Athena设备就会出货。

英特尔副总裁Josh Newman说：“Project Athena追求的不是一个方面的突破。Project Athena设备在现实环境中续航时间可以达到9小时甚至更多，运行时后台有一些应用打开，屏幕亮度也很高。Project Athena设备还支持快速充电。”

ARM芯片在PC市场所占的份额还很小，分析师都懒得理睬，不过格局正在改变。

你觉得高通版 Win PC 会是未来趋势吗？