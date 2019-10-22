暴力催收何时休？51信用卡被查，警方通报其外包催收公司涉嫌寻衅滋事

10月21日，大量警车突击清查港股上市公司“51信用卡”杭州西溪谷总部引发市场关注。

至于51信用卡被查原因，有消息称可能是因为“暴力催收”，也有消息称与利用爬虫程序不正当获取用户信息有关。

就在当天深夜，杭州公安在其官方微博上发布“警方通报”称：10月21日，杭州警方对51信用卡有限公司（以下简称“51信用卡”）委托外包催收公司涉嫌寻衅滋事等犯罪行为开展调查。

“今年9月以来，杭州警方接上级部门线索传递，结合日常工作发现，“51信用卡”涉及大量各地异常投诉信息。经初步调查发现，“51信用卡”委托外包催收公司冒充国家机关，采取恐吓、滋扰等软暴力手段催收债务的行为，涉嫌寻衅滋事等犯罪。目前，案件还在进一步侦办中。”

“被查”重击，股价闪崩

猎云网发现，在国内公益性消费投诉媒体网站聚投诉上输入“51信用卡”，就能搜到上千条对于51信用卡旗下51人品和51信用卡管家的投诉信息。这些投诉信中有很大一部分是在近两个月内发布，有近半的帖子是投诉其“暴力催收”。

投诉者控诉51人品暴力催收的内容，大多数集中“催收人员辱骂恐吓威胁，爆本人通讯录，且辱骂恐吓威胁亲朋好友。”

51信用卡业务始于2012年5月，并于2018年7月13日正式登陆港交所，是一家在线信用卡管理平台。公司业务已涵盖个人信用管理、信用卡科技服务、线上信贷及投资服务等，旗下拥有“51信用卡管家”、“51人品”、“51人品贷”、“给你花”等多款App。

受“被查”消息影响，21日当天，51信用卡股价出现闪崩。从午间开始公司股价突然断崖式下跌，在大跌34.32%后，官方宣布于下午一点五十分起暂时停牌。51信用卡当天开盘价是2.68港元，停盘时股价为1.77港元，市值为21.14亿港元，最终停盘前跌去超三成市值。

51信用卡上市挂牌首日开盘价为8.76港元，时至今日，整体市值已跌去8成。

创始人协助调查，未被扣押

10月22日早上，51信用卡发布公告称，公司杭州办事处接受政府有关部门上门调查，主席、行政总裁兼执行董事及控股股东孙海涛，执行董事及首席财务官赵轲及本集团部分员工现正应有关政府部门的要求协助调查。需两位董事协助之调查已暂时完结，两位董事未被相关政府部门扣留。集团的业务营运和财务状况保持正常健全，公司资产没有被扣押或冻结。

公告还提到，51信用卡目前还未收到相关政府部门发出与调查原因有关的正式文件，不知悉执行该调查背后之具体详情。

就在该公告发出前几分钟，51信用卡创始人兼主席孙海涛在其个人微博号上发布致歉文称，“这个风波（公司因委托外包催收涉嫌暴力催收被查）是因为我们管理上的不完善，尤其是对合作公司的培训和监督不够，导致在对借款人联络沟通过程中出现了一些过激的行为，给个别借款人造成了伤害，为此我们非常抱歉。”

▲以上为孙海涛致歉文部分内容

致歉文还提到：“目前51的核心管理层全部在岗在位，旗下51信用卡管家、51人品等核心业务均运转正常，其中投资业务到期提现正常，与各个合作伙伴都持续保持良好的沟通和业务协作。”

“公司于2019年9月30日51人品借款人端待还资产余额为107亿元，对应投资人端待还余额仅97亿元，此外截止2019年6月30日公司自有净资产余额38亿元，自有现金总额26亿元。公司有足够的现金和资产保障投资人权益。企业的上述运营情况随时可以接受政府和第三方审计公司的监督。”

据51信用卡发布的财报显示，截至2019年6月30日，51信用卡半年度营收高达14亿元，经调整净利润达人民币3.09亿元，同比增长12.9%。其中，信用卡科技服务、介绍服务及其他收益三项营收共占上半年总营收的42.6%。

在信贷撮合服务方面，2019年上半年，51信用卡的信贷撮合总量为138.33亿元，其中来自机构资金的贷款撮合量约为48.3亿元。

从当前情况看，一旦因被查风波引发挤兑，51信用卡似乎有足额的资产应对危机。

外包催收引发风波，无独有偶

此次“51信用卡被查”风波是由于委托外包催收公司涉嫌暴力催收引起，该事件已让51信用卡的股价受到重创，但在后期是否会引发出借人挤兑或者其他连锁反应，目前还难以确定。

催收公司暴力催收被查并非首例，早在4月份，就有一家叫“元海慧诚”的外包催收公司因涉及暴力催收被一锅端。据称，“元海慧诚”是金融科技公司智融时代旗下现金贷平台用钱宝最大催收方，且曾为智融时代关联方。但最终智融时代并未受此风波影响正常业务。

另外，今年8月，P2P头部平台爱钱进的母公司“凡普金科”合肥分公司遭警察上门盘查，公司被警方控制。至于原因，有称是暴力催收，也有称是因为涉嫌传销。而凡普金科对外回应称，凡普金科合肥呼叫中心接受当地政府部门合规检查。

值得注意的是，网贷领域因暴力催收被波及的公司不止是放贷方。就在上个月，智能风控公司魔蝎科技和新颜科技同日被查，据称也是因为“软暴力”催收和爬虫业务的原因。

值得一提的是，就在51信用卡被查当天，由最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部等多部门联合制定的《关于办理非法放贷刑事案件若干问题的意见》（以下简称《意见》）也自2019年10月21日起施行。

《意见》明确了对非法放贷行为定罪处罚依据、定罪量刑标准，并明确规定对黑恶势力从事非法放贷活动应当从严惩处。其中存在“造成借款人或者其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的。”等情形的均要受到处罚。

《意见》还提到，“为强行索要因非法放贷而产生的债务，实施故意杀人、故意伤害、非法拘禁、故意毁坏财物、寻衅滋事等行为，构成犯罪的，应当数罪并罚。”

“纠集、指使、雇佣他人采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段强行索要债务，尚不单独构成犯罪，但实施非法放贷行为已构成非法经营罪的，应当按照非法经营罪的规定酌情从重处罚。”

虽然目前51信用卡目前只是协助调查，但还未确定涉事外包催收公司是否是在授意下进行。但根据《意见》最新规定看“51信用卡委托外包催收涉嫌软暴力催收”的问题，以及过往案例，一般公司受到的影响均不大。

以下为孙海涛微博发文：

各位关心51信用卡朋友：昨日公司配合调查一事，引起了大家的关注，也给社会舆论带来了不好的影响，对此我们非常的自责。在此我和51信用卡全体管理层向大家表示诚挚的道歉。

这个风波是因为我们管理上的不完善，尤其是对合作公司的培训和监督不够，导致在对借款人联络沟通过程中出现了一些过激的行为，给个别借款人造成了伤害，为此我们非常抱歉。

此事也引起了51信用卡员工和家属们的担心，特别感谢每位51信用卡人的付出，因为我们的工作不到位给大家造成了一些困扰，在此我也要给大家道歉。

我们2012年开始创业51信用卡，开展相关金融业务。从开展业务第一天起，我们就对金融风险充满着敬畏和尊重，并以非常专业的金融人才队伍和严谨的风控体系，确保信贷业务合规有序发展，确保每一位用户合法利益。因为我们深知，这关系到近亿个信任我们的用户，以及他们背后的无数家庭。也正因为这份努力，使51信用卡在短时间内赢得社会信任，迈入行业领军地位，并顺利在港股上市。

目前51的核心管理层全部在岗在位，旗下51信用卡管家、51人品等核心业务均运转正常，其中投资业务到期提现正常，与各个合作伙伴都持续保持良好的沟通和业务协作。公司于2019年9月30日51人品借款人端待还资产余额为107亿元，对应投资人端待还余额仅97亿元，此外截止2019年6月30日公司自有净资产余额38亿元，自有现金总额26亿元。公司有足够的现金和资产保障投资人权益。企业的上述运营情况随时可以接受政府和第三方审计公司的监督。

在后续的经营活动中，我们将自觉并认真接受政府的指导，严格遵循上市公司运作规程，进一步落实各项风控措施，杜绝一切不规范的第三方合作，并确保与各个合作伙伴之间的良性沟通与协作。同时，优先确保对各个出借人按合同如期兑付。为此，我们将定期公布企业运作情况及资产情况，以及对出借人的兑付情况。同时，我们将自觉接受属地政府、第三方审计公司以及广大出借人的监督。

在此，我们公布咨询联络方式，欢迎广大出借人以友好的正常方式与企业保持沟通。