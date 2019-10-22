IBM驳斥谷歌量子霸权主张：夸大量子计算性能，误导公众

北京时间10月22日消息，IBM公司研究员周一发布论文称，谷歌公司宣称成为了首家实现“量子霸权”的公司，到达了计算历史上的一个转折点，这是错误的。

IBM的五位研究员在论文中指出，谷歌夸大了这一主张。谷歌此前称，公司根据量子力学原理打造的系统性能远远超过了世界最强大的超级计算机。谷歌的这一主张被包含在了一份未发表的研究论文中，上月首次被媒体披露。这被视为量子计算机开发过程中的一个重大进步，有望解决材料科学和其他领域中传统计算机远远无法处理的问题。

▲谷歌宣称实现量子霸权

谷歌表示，其量子系统能够在3分20秒内完成美国能源部超级计算机Summit需要花费一万年才能完成的计算，从而成为“首个只能在量子处理器上执行的计算”，“宣告了备受期待的计算模式”的到来。

然而，IBM研究员指出，根据他们的自主方法，他们可以对一台超级计算机进行编程使其只需在两天半时间内就可以处理相同任务。IBM研究员认为，谷歌的理论缺陷在于假定超级计算机会受到系统内存存储数据量的限制，并未对能够克服这种限制的大量磁盘存储空间作出解释。IBM研究员还指出，考虑到其他可能存在的硬件和软件进步，两天半的计算时间还是“保守、最差预期”。

IBM一直在与谷歌竞争，欲抢先将量子计算变为现实。IBM还对谷歌试图宣称实现“量子霸权”的主张进行抨击。IBM称，有关“量子霸权”的新闻头条“势必会误导公众”使他们认为计算行业已经进入了一个新时代，尽管传统计算机和量子系统之间的巨大差异会使得他们在未来“协同工作”。IBM已经公开批评了谷歌的主张。

许多独立专家把谷歌的这一成就视为一项突破，因为谷歌已经在一些控制量子系统的艰难挑战上取得了重大进展。但是一些专家也警告称，现在就宣布量子系统和传统计算机的竞争已经结束还为时尚早，因为新的编程方式会让现代计算机迎头赶上。

谷歌的研究论文上月曾短暂发布在了美国宇航局(NASA)网站上，随后被移除，目前尚未正式发布。