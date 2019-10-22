小米有品上架小寻儿童定位鞋包套装：8重安全定位，众筹价299元起

IT之家10月22日消息 小米有品官方商城上架了小寻儿童定位鞋包套装，具有AI智能等8重安全定位，可连接专属App，众筹价格为299元起。

据了解，小寻儿童定位鞋和书包采用GPS+Glonass+基站+Wi-Fi+重力感应+EPO+Hotstill+AI智能的8重安全定位，定位可以更快更准。设备具有安全区域功能，可设置安全边界，当孩子进出安全区域会报警提醒；具有轨迹查看保存功能，实时查看轨迹并可记录长达三个月的历时轨迹；还可以多人查看孩子的情况等。

小寻定位书包和定位鞋可连接小寻App，内置轨迹追踪，计步功能；家长可实时查看数据，了解孩子情况。具有IPX8防水功能，下雨天定位器也可以正常使用;；续航方面，电池容量为400mAh，官方称一次充电可以待机7天，采用磁吸充电方式。

定位鞋方面，为TPU脚掌心包裹性支撑、爆米花E-TPU中底和橡胶底片设计；定位器为隐藏设计。定位书包方面，采用减负设计，容量为14L‘此外还具有专业反光材质，官方表示安全距离50米以上可见。

价格方面，定位书包价格为299元，具有蓝色和粉色两种配色；定位鞋价格为299元，具有蓝色、粉色和黑色三种颜色；定位鞋包套装套装价格为459元起。

小寻儿童定位鞋包套装：点此了解