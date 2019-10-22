公众号相继向海尔道歉：发布了失实文章

10月22日上午消息，今日，海尔集团官微登载了微信公众号“裸泳”和“西姆”的致歉声明，据声明显示，“裸泳”和“西姆”因转发涉及海尔不实信息的文章，对海尔集团造成不良影响，针对此事，“裸泳”和“西姆”进行了道歉，并删除了相关文章。

据了解，上述“不实文章”名为《海尔的溃败，始于领导天天讲颠覆》，作者为“Jerry同学”，原发表于公众号“三茅HR”。而在10月8日，“三茅HR”就已针对不实信息发表了致歉公告。

以下为“裸泳”和“西姆”的致歉声明：