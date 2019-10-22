一文回顾51信用卡风波事件：涉暴力催收遭警方调查，多家企业“躺枪”

昨天，51信用卡杭州总部遭警方突击检查成为行业内关注的热点，一时间各种传闻飞起。昨天夜间，杭州警方发布通报，称对51信用卡有限公司委托外包催收公司涉嫌寻衅滋事等犯罪行为开展调查。同时，51信用卡官方也发布公告指出公司CEO、CFO正协助调查，未被扣留。51信用卡CEO孙海涛也发表致歉信，对个别借款人造成的伤害表示非常抱歉。

51信用卡遭警方突击股价一度大跌超40%

10月21日上午，港股上市公司“51信用卡”位于杭州西溪谷的办公地点突然遭警方调查。根据网上流传的视频可以看出，在51信用卡杭州公司外，警车云集。有消息称，警方的介入可能与爬虫程序不正当获取用户信息有关。

从网络流传的现场视频来看，该公司外警车云集，另有消息人士向钛媒体表示，有百余位警察进入51信用卡在西溪的办公大楼，并且“警方直奔15楼，该楼是其爬虫技术团队。”多位业内人士猜测，警方的介入可能与爬虫程序不正当获取用户信息有关。同时，有知情人士推测，警方介入这家知名互金公司的原因或与催收业务相关。

并且，据第一消费金融报道称，51信用卡CEO孙海涛已经被警方带走协助调查。51信用卡位于上海浦东新区陆家嘴世纪金融广场2号楼的公司也被曝已经人去楼空。

对于网上的各种传言和视频，51信用卡副总裁杨宇智在朋友圈表示，‘“我们正在了解情况，请耐心等待我们的官方公告。”

值得注意的是，受此影响，这家在香港上市仅一年多的公司，股价一度暴跌超40%。午后，51信用卡宣布中途停牌，停牌前报1.77元，跌幅达34.7%。

根据51信用卡发布的最新财报数据显示，今年其上半年的信贷撮合总量为138.33亿元，其中来自机构资金的贷款撮合量约为48.3亿元，较去年同期的10.99亿元增长339.3%。机构资金在其信贷撮合业务的资金来源占比中显著提高。

杭州警方夜间发布通报揭示调查原因

10月21日晚间，杭州公安官方微博发布通报称，今年9月以来，杭州警方接上级部门线索传递，结合日常工作发现，“51信用卡”涉及大量各地异常投诉信息。经初步调查发现，“51信用卡”委托外包催收公司冒充国家机关，采取恐吓、滋扰等软暴力手段催收债务的行为，涉嫌寻衅滋事等犯罪。

目前，案件还在进一步侦办中。

据悉，在51信用卡此次被警方调查之前，旗下多款产品包括51人品贷、51信用卡管家等都被很多用户投诉，投诉问题主要集为“恶意催收”、“乱收费”、“高利贷砍头息”等。

据时间财经报道，上海高女士表示，“4月11日，我在51人品贷App办理贷款一笔，金额40000元，分12期，每期还款4513.33元。征信上显示这笔贷款是天津滨海农村商业银行梅江绥江道支行放款的，银行也承认了的，但是我上征信金额每期还款金额只显示为3549元。”

高女士称，“为此我在聚投诉上提起投诉，在我投诉后一个星期左右，有51员工打来电话，态度嚣张，只说他们公司合法合规，我又没有逾期，我只是要求他们解释一下费率问题，通过内部收益率（IRR）计算方式，这笔贷款的综合年化去到60.1%了，我连提出异议，咨询清楚的权利都没有？”

另外，根据聚投诉平台上用户的反馈，在51信用卡管家APP使用还款金时，被强制要求进行人脸识别，不进行人脸识别就无法使用还款金。同时，还有用户反映称，其通讯录等个人信息被泄露，遭遇暴力催收。

CEO早间致歉称此次风波是因管理上不完善

对于51信用卡在昨天发生的一系列事情，其CEO的状况是很多人关注的。今天早间六点，51信用卡CEO孙海涛发布致歉信称，这个风波是因为我们管理上的不完善，尤其是对合作公司的培训和监督不够，导致在对借款人联络沟通过程中出现了一些过激的行为，给个别借款人造成了伤害，为此我们非常抱歉。

他指出，目前51的核心管理层全部在岗在位，旗下51信用卡管家、51人品等核心业务均运转正常，其中投资业务到期提现正常，与各个合作伙伴都持续保持良好的沟通和业务协作。

公司运营方面，孙海涛透露称，公司于2019年9月30日51人品借款人端待还资产余额为107亿元，对应投资人端待还余额仅97亿元，此外截止2019年6月30日公司自有净资产余额38亿元，自有现金总额26亿元。公司有足够的现金和资产保障投资人权益。企业的上述运营情况随时可以接受政府和第三方审计公司的监督。

孙海涛还表示，在后续的经营活动中，我们将自觉并认真接受政府的指导，严格遵循上市公司运作规程，进一步落实各项风控措施，杜绝一切不规范的第三方合作，并确保与各个合作伙伴之间的良性沟通与协作。同时，优先确保对各个出借人按合同如期兑付。为此，我们将定期公布企业运作情况及资产情况，以及对出借人的兑付情况。同时，我们将自觉接受属地政府、第三方审计公司以及广大出借人的监督。

另外，51信用卡也对外发布了公告，称公司杭州办事处在10月21日接受了有关部门上门调查，公司董事会主席、行政总裁孙海涛，CFO及部分员工正协助有关部门调查，需两位董事协助之调查已暂时完结，两位董事未被相关部门扣留。

51信用卡表示，集团的业务营运及财务状况保持正常健全，且集团资产并无被扣押或冻结。

多家公司躺枪二股东新湖中宝开盘跌幅超2%

值得注意的是，51信用卡此次风波，也让很多上市公司躺了枪。公开信息显示，51信用卡运营主体为杭州恩牛网络技术有限公司，成立于2012年8月，法定代表人和最终受益人均为孙海涛。2018年7月，51信用卡登陆港交所正式挂牌上市，开盘价8.76港元。而在上市之前，A股上市公司新湖中宝、天图投资，京东数科、中信银行、纪源资本以及华映资本、薛蛮子等都曾参与投资51信用卡。

目前，公司大股东为萍乡纪牛资产管理合伙企业（有限合伙），持股比例为20.75%，新湖中宝为第二大股东，持股比例为15.77%。前海股权投资基金持股比例1.76%。

10月21日晚间，新湖中宝发布公告称，公司对51信用卡分次累计投资2亿美元，占其总股本的21.83%，是其第二大股东。公司未向51信用卡派出董事、监事和高级管理人员，未参与其经营管理，也无任何业务和资金往来。因51信用卡暂未披露具体停牌原因，公司暂无法评估其对公司的影响。若其股价持续剧烈下跌，将对公司的投资收益和当期利润有一定的影响。

今天开盘后，受51信用卡风波影响，新湖中宝股价低开，跌幅一度超2%。截至发稿，新湖中宝报2.87元，跌幅为1.37%，目前总市值约246.8亿元。