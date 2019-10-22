内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>奇趣电子

MEDIK推出电动牙刷消毒支架，宣称可消除99.9%牙刷细菌

2019-10-22 11:49:48来源：爱活网作者：弱鸡13责编：孤城评论：

我们每天刷牙都是为了维护口腔的健康，但你有没有想过，天天给你清洁口腔的牙刷，如果不及时消毒处理，本身也会带有不少细菌，或者在空气中接触到各类细菌，再放入口腔，岂不是越刷越脏？！还好已经有人想到这个问题，近日医疗设备制造商MEDIK推出了一款可充电牙刷消毒支架，可消除99.9%的牙刷细菌。

据了解，这款壁挂式USB充电牙刷消毒支架，使用紫外线对牙刷进行消毒，备可产生强杀菌力的紫外线的UV-C LED，3分钟内可实现99.9%的灭菌。一次可以消毒四把牙刷，将牙刷头插入支架后，就会自动开始消毒，时长为3分钟，四个插座各自独立运行。

此外，通过将支架悬挂在用双面胶带固定在墙上的挂钩上来使用支架，由于它是可移动的，因此不必担心电源的位置。充电是通过主机上提供的micro USB完成的，支架充电时间为2小时，如果一天使用两次，则可以使用30天。该支架与7.8mm以下的牙刷兼容，小于或等于7.8mm，则可以使用电动牙刷替换，同时可以消毒两把牙刷和一把T形剃须刀。

这款可充电牙刷消毒支架重约为113g，有白色、薄荷绿和粉红三种颜色可供选择。价格方面，预计售价为8400日元，约合人民币546元，想要口腔更健康，从为自己的牙刷消毒开始吧。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：牙刷消毒

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有