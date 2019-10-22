MEDIK推出电动牙刷消毒支架，宣称可消除99.9%牙刷细菌

我们每天刷牙都是为了维护口腔的健康，但你有没有想过，天天给你清洁口腔的牙刷，如果不及时消毒处理，本身也会带有不少细菌，或者在空气中接触到各类细菌，再放入口腔，岂不是越刷越脏？！还好已经有人想到这个问题，近日医疗设备制造商MEDIK推出了一款可充电牙刷消毒支架，可消除99.9%的牙刷细菌。

据了解，这款壁挂式USB充电牙刷消毒支架，使用紫外线对牙刷进行消毒，备可产生强杀菌力的紫外线的UV-C LED，3分钟内可实现99.9%的灭菌。一次可以消毒四把牙刷，将牙刷头插入支架后，就会自动开始消毒，时长为3分钟，四个插座各自独立运行。

此外，通过将支架悬挂在用双面胶带固定在墙上的挂钩上来使用支架，由于它是可移动的，因此不必担心电源的位置。充电是通过主机上提供的micro USB完成的，支架充电时间为2小时，如果一天使用两次，则可以使用30天。该支架与7.8mm以下的牙刷兼容，小于或等于7.8mm，则可以使用电动牙刷替换，同时可以消毒两把牙刷和一把T形剃须刀。

这款可充电牙刷消毒支架重约为113g，有白色、薄荷绿和粉红三种颜色可供选择。价格方面，预计售价为8400日元，约合人民币546元，想要口腔更健康，从为自己的牙刷消毒开始吧。