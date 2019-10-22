【IT之家开箱】小米笔记本Pro15增强版图赏：经典造型，双导热管散热强劲

日前，小米更新了旗下小米笔记本产品线，此次小米带来了增强版的小米笔记本Pro 15，这款笔记本在原先产品的基础上，处理器升级到了英特尔十代酷睿移动处理器，同时小米互传功能也在其中得到了应用。

此次小米将小米笔记本Pro系列进行了更新，这款笔记本在外观设计上延续了上一代产品的造型以及强悍的散热工艺，同时，处理器的升级以及小米互传功能的应用也让小米笔记本Pro 15增强版有了更多的本领。

小米笔记本Pro 15增强版依旧延续小米笔记本一直以来的造型，深灰色的金属面板以及无Logo的设计质感和分量十足。

小米笔记本Pro 15增强版B面则是一块15.6英寸的FHD全高清屏幕，色域覆盖了100%的sRGB。画面表现更加细腻逼真，另外，搭配英伟达GeForce MX250显卡可以很好的应对设计、视频编辑以及常规的网络游戏。

另外，全贴合技术以及第三代康宁大猩猩玻璃让小米笔记本Pro 15增强版看起来更加干净，同时强度也更高。小米笔记本Pro 15增强版屏幕开合角达到140度，同时边框仅为6.52毫米。

B面屏幕中央则是小米标志性的Logo，键盘部分，小米笔记本Pro15增强版采用的是一个全尺寸背光键盘，其键距达到19.5毫米，键程为1.5毫米。

另外，键帽部分均是采用双曲面设计，0.3毫米的弧度让打字的手感更加舒适。

触控板部分光滑细腻，触控板右上方则是指纹解锁区域，小米笔记本Pro15增强版采用的指纹识别采用的是静态按压式指纹解锁，可实现2秒快速唤醒设备。

接口方面，小米笔记本Pro15增强版包含2个USB 3.1接口，1个USB-C接口和1个全功能USB-C接口，1个三合一SD读卡器，1个3.5毫米耳麦接口，1个HDMI接口。

小米笔记本Pro15增强版D面则是大面积的散热口，此次小米笔记本Pro15增强版采用全新升级的双热管双风扇散热，配合大面的散热口能为笔记本的散热带来强劲的性能。

在小米笔记本Pro15增强版两侧还有扬声器模组，这一对扬声器采用哈曼原装扬声器，支持杜比音效进阶版，同时还获得Hi-Res Audio高品质音频认证。

小米笔记本Pro15增强版预装正版Windows 10系统，同时，小米还赠送正版Office 2019家庭和学生版，开机激活即可使用。

这些生产力工具配合小米笔记本Pro15增强版强大的硬件，可以为办公娱乐带来不错的体验，目前，小米笔记本Pro15增强版i7-10510U已经开始预售，售价6999元，11月1日正式开售，感兴趣的小伙伴可以关注一下。

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