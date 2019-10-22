工信部闻库：2G、3G退网条件已经逐渐成熟

今天上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，请工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌，新闻发言人、信息通信发展司司长闻库介绍2019年前三季度工业通信业发展情况，并答记者问。

闻库在回答记者关于“随着5G的建设展开，中国将面临2G、3G、4G、5G多网并存的局面，所以请问5G商用将对2G、3G有何影响，是否会加速2G、3G的退网”的提问时表示，我国现在移动通信是“四代同堂”，2G/3G退网是现在整个行业当中要考虑的重要问题。

闻库指出，2G、3G的退网是移动通信更新换代的必然选择，也是当前国际上各个国家的主要做法。根据不完全的统计，由于用户业务大多迁移到4G网络，全球已经有100多个运营企业、通信运营商实施了2G、3G的退网，这些国家将2G、3G腾退的频率用做新一代的移动通信部署，比如用在4G上，甚至有的国家用在5G上。2G、3G的退网，可以减轻网络、基站、终端的成本，节约社会资源，是非常好的事情。

闻库表示，要从用户的角度考虑，移动退网不能简单的今天说退了，明天就把闸给拉了，这是不合适的。我们要充分考虑用户的使用。让用户享受到网退了但服务不能换，用户真正要的不是网，要的是服务。移动网退网的时候一定要有一个善后的方案，这里面比如号码，网退了，号码不要变，服务的内容不要变，当然有些服务内容不是百分之百的，如果有更好的替代，一定要有一个比较好的服务方案来替代原有的服务方案，提供更加快速、丰富、便捷的宽带服务，为用户愿意退、乐意退创造好的条件。

闻库强调，要对网络退网提前进行规划。运营企业的移动网络退网要早谋划、早告知，让用户和运营企业自己有充分的时间和心理准备来推动退网的进程。总的看来，移动通信退网是移动通信网络技术发展的一个自然的历程，随着4G覆盖非常完善，我国4G网络都已经覆盖到98%以上的行政村，5G的商用列车已经都开动起来了，我国移动通信的网络面临着2G、3G退网的条件已经逐渐成熟了，例如像我们3G网络TD-SCDMA目前它的负载已经很轻了，我们鼓励运营企业积极引导用户迁移转网，将有限的频率资源和网络资源用到5G、4G移动通信网络发展当中，整体降低成本，这实际上为我们用户的降费也创造了条件，提高我们国家整个通信网络的运营效率。