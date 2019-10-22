微软高管谈Surface Duo研发：设备的诞生并非一蹴而就

IT之家10月22日消息微软的“Surface Phone”，也就是早前正式发布的Surface Duo与微软早前计划发布的采用Windows Core OS系统的Andromeda硬件相同。不过后来原本由Surface Duo搭载的Windows Core OS项目被搁置，但Andromeda项目仍在进行中。去年，微软悄悄取消了Windows Core操作系统项目，转而使用Android系统。

在过去的几个月中，微软一直在与Google合作，为双屏Surface Duo和类似硬件创造新的体验。

在Microsoft商店的最近一次活动中，Surface产品负责人Panos Panay确认Surface Duo和Surface Neo已经开发了多年。他坦承，在设备最终推出的前一年发布，其实是一个相当艰难的决定。这为设备研发及后期工作带来了更多的挑战性。Panay补充道，Surface Duo项目并非是“一下子就完成了”，而是长期发展的结果：“我们就此开创了新的产品类别，并且希望它能够在历经多年研发后，最终交付到开发人员的手中”。

Surface Duo不会很快上架，并且该设备仍在使用中。例如，微软一直在考虑针对双屏硬件研发出功能强大的摄像头解决方案，并且原型已经在设计阶段。尽管微软坚称这不一定是智能手机，但Surface Duo有望成为智能手机市场的颠覆者，如果微软找到解决大型边框和摄像头难题的解决方案，它可能是一款不错的设备。

早期公布的原型机搭载的是高通骁龙855处理器，预计量产版本的Surface Duo可能会出现一定的变化。